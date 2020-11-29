2020-YKS raporu: Pandemide başarı düştü

Analizler, istatistikler, önceki yılların sonuçlarıyla karşılaştırma gibi birçok başlıkta incelenen 2020-YKS’de öğrencilerin özellikle sayısal derslerdeki düşük başarı oranı dikkat çekti. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinde çok sayıda aday hiçbir soruya doğru cevap veremedi. 2020-TYT Sosyal Bilimler testinin doğru cevap oranlarında yüzde 70,4 doğru cevap yüzdesiyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öne çıktı. Felsefe soruları ise yüzde 13,2’lik oranla en az doğru cevap verilen ders oldu. Raporun dikkat çeken rakamlarından biri ise 2020 yılı AYT başvurularındaki yüzde 11,65’lik düşüş. Uzmanlara göre, özellikle salgın döneminde iyi hazırlık yapamadığını düşünen son sınıf öğrencilerinin bir kısmının sınava girmemesi bu düşüşün sebebi. Ayrıca TYT süresinin 30 dakika uzatılması ve AYT puan barajlarının 170’e düşürülmesi nedeniyle barajı geçen aday sayılarında, katılımlar düşmesine rağmen, artış yaşandığı gözlendi.