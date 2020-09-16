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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 16.09.2020 - 15:43 | Son Güncelleme:

2020-YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı

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2020-YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı
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2020-YKS e yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Ek yerleştirme tercihleri ise 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu açıklandı. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. Ek yerleştirme işlemleri, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

2020-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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