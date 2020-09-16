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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 16.09.2020 - 15:43 | Son Güncelleme:

2020-YKS ek yerleştirme kılavuzu yarın yayımlanacak

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2020-YKS ek yerleştirme kılavuzu yarın yayımlanacak
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS e yerleştirme kılavuzunun yarın yayımlayacağını bildirdi. Ek yerleştirme tercihleri ise 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Aygün, şunları söyledi:
“Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde //ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020YKS”

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