Hürriyet Eğitim
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2020-YKS ek yerleştirme kılavuzu bugün yayımlanacak
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS e yerleştirme kılavuzunun bugün yayımlayacağını bildirdi. Ek yerleştirme tercihleri ise 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Aygün, şunları söyledi:
“Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde //ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020YKS”
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