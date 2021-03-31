Hürriyet Eğitim
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2020- YDUS sonuçları açıklandı
Ölçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Şubat tarihinde uygulanan Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM, resmi sayfasından "20 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Mart 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." duyurusunu yaptı.