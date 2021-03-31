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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 31.03.2021 - 18:20 | Son Güncelleme:

2020- YDUS sonuçları açıklandı

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2020- YDUS sonuçları açıklandı

Ölçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Şubat tarihinde uygulanan Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM, resmi sayfasından "20 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Mart 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." duyurusunu yaptı.

 

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