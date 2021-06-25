2020-YDUS ek tercihleri alınmaya başlandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların, ek tercih işlemlerinin, 1 Temmuz’da sona ereceği belirtildi. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

Açıklamada, “Ek yerleştirme işleminde, 2020-YDUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2020-YDUS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekiyor” denildi.

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