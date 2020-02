2020 LGS yerleştirmeleri için ek kapasite oluşturuldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Giriş Sınavı (LGS) kapsamında 2020 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeyle ilgili süreci öğrenci sayısındaki artış nedeniyle erken başlatmıştı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında il müdürlerine yönelik bölgesel toplantılar yapıldı ve her bir ilin 2020 LGS öğrenci yerleştirmeleriyle ilgili durumları incelendi. Bu toplantılarda tüm illerde her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okulların kapasiteleri, yapımı devam eden okullar ve yeni yatırımların tamamı değerlendirildi. 2020 LGS kapsamında sınav puanıyla ve sınavsız öğrenci alacak okulların kontenjanlarının belirlenmesine yönelik iller tarafından yapılan çalışmalar tamamlandı. MEB, her ilde sınavla ve sınavsız öğrenci alacak okullar ve kapasitelerini belirlemeye yönelik çalışmaları mercek altına aldı. Bu kapsamda bakanlık illerle tek tek toplantı yapmaya başladı. Toplantılara il müdürü ile o ilde LGS çalışmalarını yürüten ekip katılıyor.

‘HERHANGİ BİR CİDDİ KAPASİTE SORUNU ÖNGÖRMÜYORUZ’

Mahmut Özer, 2019 LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirmelerin başarılı bir şekilde tamamlandığını, bu başarıda ilgili tüm birimler ve il müdürlerin süreci birlikte ve koordineli bir şekilde yönetmesinin önemli rol oynadığını söyledi. 2020 LGS çalışmalarına öğrenci sayısındaki artış nedeniyle erken başladıklarını hatırlatan Özer, şöyle konuştu:

"81 il müdürümüzle birlikte her bir ile yönelik süreci ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik ve iyileştirme yapacağımız alanları belirledik. Tüm illerimizde kayıt alanlarını tek tek masaya yatırdık. Her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını birlikte değerlendirip bu süreci 2019 yılı yerleştirmelerinde olduğu gibi başarılı bir şekilde yönetecek şekilde planlamalarımızı yaptık. İller bu ön çalışmalar sonrasında 2020 LGS kapsamında kapasitelerini belirledi. Şimdi illerle tek tek toplantı yapıyoruz ve gerekli gördüğümüz durumlarda ek kapasite oluşturuyoruz. Özellikle illerimizde deprem önlemi kapsamında yıkılacak veya güçlendirilecek okullarımız varsa ilgili süreci de bu kapsamda detaylı bir şekilde yeniden değerlendiriyoruz. Mart ayı itibarıyla, sınavla ve sınavsız öğrenci alacak okullar ve kapasitelerini belirleme çalışmaları tamamlanmış olacak. Tüm süreç planladığımız gibi ilerliyor. Herhangi bir ciddi kapasite sorunu öngörmüyoruz."

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında yapılan toplantılara, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür katılıyor.