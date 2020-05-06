2020-LGS kılavuzu güncellendi... Sonuçlar 16 Temmuz'da

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Bakan Selçuk telafi eğitimleri ilgili de şunları söyledi:

"Telafi eğitimi bir bütündür bizim için önümüzde bir yol haritamız var. Örneğin 7’inci sınıf öğrencinin 2019-2020 eğitim öğretim yılında matematik dersinde yeterliliği nedir? Hangi yetkinliğe sahip olmalıdır? Elimizde somut ölçütlere bakıp EBA TV’de eğitimde bu ölçütlere ne kadar yaklaştık diye bakacağız. Canlı sınıflarla ve öğretmenlerimizle yaptığımız çalışmalara bakarak telafi EBA TV, EBA canlı sınıflar ve yüz yüze eğitimlerle yapılacak.

Bunun miktarını yıl sonu ulaşılması gereken hedefle EBA ve EBA TV'den elde edilen kazanımlar değerlendirilip hesaplanacak. Kalan süre için şu kadar hafta ihtiyaç vardır diye somut bir sonuç çıkacak. Kursların cumartesi yapılması söz konusu olabilir. Kimsenin şüphesi olamasın eksiklikleri yüzyüze telafi ile tamamlayacağız."

Öğretmen atamalarıyla da ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, “Defalarca söylediğimiz gibi bu öğretmenlerimizin atamalarının tamamlanabilmesi için sınıf ve okul gerekiyor. Okullar açık değilken bu fiilen imkânsız. Okullar açıldığında hiçbir hak kaybolmadan atamalar yapılacaktır” dedi.

Babaları annelere destek olmaya çağıran Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Annelerin yükünü biraz daha alalım. 24 saatlik velilik yapan ailelere de destek oluyoruz. Destek hatlarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

Öğretmenlere salgın sürecinde gösterdikleri performans için teşekkürünü de yineleyen Bakan, "Uzaktan eğitimde yüz yüze eğitimden daha çok çalışmak zorunda kalan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Onların çabalarını taktirle takip ediyorum" diye konuştu.

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