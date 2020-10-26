2020-KPSS önlisans cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 25 Ekim’de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans sınavının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’unu yayımladı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

2020-KPSS ÖNLİSANS SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARININ YAZDE 10’UNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN