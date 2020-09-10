2020-KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı giriş belgeleri yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Eylül’de yapılacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

SAAT UYARISI

20 Eylül’deki 2020-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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