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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 10.09.2020 - 14:26 | Son Güncelleme:

2020-KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı giriş belgeleri yayımlandı

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2020-KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı giriş belgeleri yayımlandı
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ÖSYM, 20 Eylül’de yapılacak 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin (ÖABT) sınav giriş belgelerini internet sitesinde yayımladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Eylül’de yapılacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

SAAT UYARISI
20 Eylül’deki 2020-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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