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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 05.05.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

2020-KPSS-DHBT sonuçları açıklandı

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2020-KPSS-DHBT sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Nisan'da uygulanan 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarınaÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.

CEVAP KÂĞITLARI ERİŞİME AÇILDI
DHBT cevap kâğıtları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri için 10 gün süreyle erişime açıldı.
Adaylar, sonuç ekranından ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” bölümünü seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin okunması sonucu elde edilen cevapları görebilecekler. Ayrıca ilgili sayfada testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da görüntülenebiliyor.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

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