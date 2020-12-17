2020 Karneler ne zaman verilecek? Karneler dağıtılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama

Karnelerin verileceği tarih milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Yüz yüze eğitim süreci için daha önce 4 Ocak tarihi işaret edilirken Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar geldi. Geçtiğimiz günlerde karnelerle ilgili açıklama yapan Selçuk, "Ola ki değişmez ama biz hazır olalım. Şu andaki gidişimiz değişmeyecek gibi hareket ediyoruz. 22 Ocak'ta karneyi basılı olarak çocuklara vermek istiyoruz." dedi. İşte, detaylar.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde okulların durumuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, karnelerle ilgili "Ola ki değişmez ama biz hazır olalım. Şu andaki gidişimiz değişmeyecek gibi hareket ediyoruz. 22 Ocak'ta karneyi basılı olarak çocuklara vermek istiyoruz." dedi.

KARNELER OKULLARDA MI VERİLECEK?

Çocukların eline basılı karne vermek istiyoruz. Şu andaki gidişimiz, takvim değişmeyecekmiş gibi devam ediyoruz ama ihtiyaç olursa, değişmesi gerekirse onun için de bazı tedbirler almak gerekiyor. Yani mevzuat, genelgeler, okullarda yürütülen işler, süreçler açısından almak gerekiyor. Bunların hepsinin tedbirini aldık.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır. Yüz yüze birinci sınavlar çok büyük ölçüde bitti. Kısmen eksikler var ama kalanlar için de zaten tek bir sınav yapılacak. Bunun dışında performans ve projeyle ilgili eğitim-öğretim yılı başında sürecin zaten başladığına ve bununla ilgili bir problem bulunmuyor. Yüz yüze sınavı eksik kalan öğrencilerle ilgili salgının seyrine bağlı olarak, dönem içinde grup ve günlere ayırarak sınavların yapılabilir.

300 BİN TABLET DAĞITILACAK

Şu ana kadar 150 bine yakın tablet dağıtıldı. Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Yaklaşık 300 bin tablet dağıtımı gerçekleştirilecek bu süreçte. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacak. Daha sonrasında da bazı kısmi çalışmalar devam edecek. Aynı zamanda TRT EBA TV'de de sınavlarda çocukların muhatap kılındığı tüm içerik bulunuyor. EBA destek noktalarının sayısının 14 bin 500'e ulaştı. EBA sistemini günde 3 milyon kişiye aynı anda hizmet verebilen bir yapıya ulaştırdık. Dünyada bu kadar canlı ders verebilen 2-3 ülke ancak olabilir.