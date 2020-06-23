‘2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri’ veriliyor

YÖK, ödüllere 116 farklı üniversite tarafından toplam 841 adet başvuru yapıldığını bu başvuruların farklı alanlardan oluşan ve kendi alanlarında uzman panelistlerce değerlendirilerek ‘2020-Engelsiz Üniversite Ödülleri’ni almaya hak kazanan yükseköğretim kurumlarının belirlendiğini açıkladı.

ÜNİVERSİTELER 3 AYRI KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLİYOR

YÖK, engelli öğrencilerin eğitim öğretimleriyle birlikte sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını teşvik etmek için gerekli uyarlama ve fiziki alt yapıların sağlanması ile üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ veriyor. İlki 2018’de başlattılan ödüller kapsamında engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışma ve projeler yapan yükseköğretim kurumlarına mekanda, eğitimde ve sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik olmak üzere üç ayrı kategoride 'Engelsiz Üniversite Bayrakları' veriliyor. Ayrıca farklı engelli gruplarına programlarını erişilebilir kılan üniversitelere 'Engelsiz Üniversite Program Nişanı' ödülleri sunuluyor.

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BAYRAKLARI

Üniversitelerin engelsiz üniversite bayrağı alabilmeleri için belli kriter ve ölçüleri sağlamaları gerekiyor. Birçok üniversitede bu konuda komisyonlar kurularak çalışmalar başlatıldı. Mekanda erişilebilirlik kriterleri sağlandığında turuncu bayrak, eğitimde erişilebilirlik kriterleri sağlandığında yeşil bayrak, sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik sağlandığında ise mavi bayrak veriliyor.

Yapılacak ödül törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililer, ödül almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri ile üniversitelerdeki engelli öğrenci birim sorumluları katılacak.