2020-EKPSS giriş belgeleri yayımlandı
15 Kasım’da ÖSYM tarafından yapılacak olan 2020-EKPSS’nin sınav giriş belgeleri yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 Kasım’da gerçemleşecek 2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2020-EKPSS) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 2020-EKPSS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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