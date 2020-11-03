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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 03.11.2020 - 14:29 | Son Güncelleme:

2020-EKPSS giriş belgeleri yayımlandı

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2020-EKPSS giriş belgeleri yayımlandı
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15 Kasım’da ÖSYM tarafından yapılacak olan 2020-EKPSS’nin sınav giriş belgeleri yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 Kasım’da gerçemleşecek 2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2020-EKPSS) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 2020-EKPSS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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