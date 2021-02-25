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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 25.02.2021 - 12:44 | Son Güncelleme:

2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği giriş belgeleri internette

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2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği giriş belgeleri internette
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COVID-19 nedeniyle ertelenen ve 7 Mart'ta yapılmasına karar verilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2020-STS Diş Hekimliği) giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 7 Mart'ta yapılacak 2020-DUS ve 2020-STS diş hekimliği adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerini tamamladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini, ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Öte yandan, adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

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