2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği giriş belgeleri internette

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 7 Mart'ta yapılacak 2020-DUS ve 2020-STS diş hekimliği adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerini tamamladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini, ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Öte yandan, adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.