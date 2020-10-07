2020-DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

Ölçme, Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM), 9 Ağustos’ta yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nın (2020-DGS) sonuçlarını açıkladı. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre 25 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı(2020-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KAYITLAR 9-15 EKİM’DE

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak. e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu ‘Üniversite e-Kayıt’ uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar e-Kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. e-Kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. e-Kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor. Kayıt için adaylar, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvuracak.