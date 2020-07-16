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Haber Giriş: 16.07.2020 - 10:56,Son Güncelleme:

2020 Ankara LGS yüzdelik dilimleri! Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimi

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2020 Ankara LGS yüzdelik dilimleri! Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimi
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Ankara LGS yüzdelik dilimleri, tercih aşamasında bölgede ikamet eden birçok öğrencinin araştırdığı husus olmaya başladı. Ankara'da sınavla öğrenci alan okulların hangi yüzdelik dilimlere göre öğrenci aldığını merak eden öğrenciler, kendi sahip olduğu yüzdelik dilimlere göre işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, Ankara yüzdelik dilimler ve sınavla öğrenci alan okullar listesi

Ankara'da liselerin yüzdelik dilimleri merakla araştırılan hususlar arasında yer almaya başladı. Bölgede yer alan ilçelere göre listelenen yüzdelik dilimler, okul türleri  ve alan adları, görüntülenebilecek unsurlar arasında yer alacak. İşte, LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler

2019 verileri ile açıklanan 2020 LGS yüzdelik dilimleri öğle saatleri itibariyle haberimizde olacaktır. Şimdilik 2018 yılına ait yüzdelik dilimlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 2019 yılına ait taban puanlarına ise tercih robotu ya da aşağıdaki tablo üzerinden erişebilirsiniz.

2018'E AİT YÜZDELİK DİLİM TABLOSUNU PDF OLARAK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih KoduOkul AdıOkul TürüAlan AdıÖğretim SüresiÖğretim ŞekliPansiyon DurumuYabancı DiliKontenjanıBOŞ KONTENJAN09 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ
TABAN PUAN
31857AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHAFIZLIK PROJESİHazırlık + 4 yılErkekPansiyon(Erkek)Arapça3030244,8169
32846ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce102102364,0378
32866ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıTASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060256,0613
32163ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKızPansiyon(Kız)İngilizce136136366,1480
32928ALTINDAĞ / Ankara LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce204204438,5250
32867ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıADALET ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060336,7221
32203ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıGIDA TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce3030290,8312
32204ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060289,9417
32929ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce170170396,6473
32206ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060310,0985
59891BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılErkekPansiyon Yokİngilizce3030 
31751BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız/Erkek)İngilizce204204411,9744
31766ÇANKAYA / Ankara Atatürk LisesiAnadolu Lisesi Hazırlık + 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce510510461,4488
32064ÇANKAYA / Ankara Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız/Erkek)İngilizce150150495,1046
32065ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız/Erkek)İngilizce238238420,9754
31767ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce170170443,0392
31768ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon YokÇince6868441,7649
31862ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce204204447,1025
32176ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060286,8542
32207ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060273,7615
31863ÇANKAYA / Betül Can Anadolu LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce272272450,4884
31865ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)4 yılKız/ErkekPansiyon(Erkek)İngilizce306306474,7593
31770ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce238238463,2038
31771ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon YokAlmanca6868448,9288
32066ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce170170457,3531
31866ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız/Erkek)İngilizce204204411,1905
59882ÇANKAYA / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıLABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce3030 
31867ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce238238469,3388
57154ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIHazırlık + 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060 
61149ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce120120321,2124
32868ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıHARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060338,5423
32604ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıRADYO-TELEVİZYON ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060336,0758
31233ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılErkekPansiyon(Erkek)İngilizce6868341,9463
31203ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKızPansiyon(Kız)İngilizce9090352,3986
32208ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce3030258,4082
31772ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız)İngilizce180180431,1578
31223ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız)İngilizce9090395,3897
60059ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce3030 
31868ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız/Erkek)İngilizce204204427,5891
59892ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060 
32177ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıYENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon(Erkek)İngilizce6060395,2668
61104ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon(Erkek)İngilizce3030398,4951
32209ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060360,8307
61023ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ4 yılKızPansiyon Yokİngilizce3030269,9645
31925ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız/Erkek)İngilizce238238470,7630
31947ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce266266459,0637
31949GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce272272430,1156
32606GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060245,2086
59893GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılErkekPansiyon(Erkek)İngilizce3030 
59894GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKızPansiyon Yokİngilizce3030 
31209GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKızPansiyon(Kız)İngilizce6060335,5084
31953GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız/Erkek)İngilizce102102389,2668
59895KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKızPansiyon Yokİngilizce6060 
31773KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız)İngilizce170170437,0171
31775KALECİK / Mehmet Doğan Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız/Erkek)İngilizce136136416,8034
31214KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce102102358,3876
31955KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce304304441,1550
32211KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce3030322,7519
31776KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce342342450,2331
32333KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce3030309,2958
32212KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıSAĞLIK HİZMETLERİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce3030378,1118
32733KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce3030312,4257
31831KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız/Erkek)İngilizce306306413,2699
31827KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız/Erkek)İngilizce306306468,2090
31211KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKızPansiyon(Kız)İngilizce136136355,8593
32213KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060297,7685
58003KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060 
32734KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıUÇAK BAKIM ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon(Erkek)İngilizce3434378,9274
32214MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060325,9549
32334MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060289,4263
32216MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıİNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce3030184,6993
59759MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce3030 
60997MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKız/ErkekPansiyon(Erkek)İngilizce150150353,4648
32217MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıSAĞLIK HİZMETLERİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce3030356,0406
32178MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce3030256,7143
32398MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce228228428,7111
31971NALLIHAN / Bilal Güngör Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız/Erkek)İngilizce102102387,3516
32179NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon(Erkek)İngilizce3030214,3308
59901POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKız/ErkekPansiyon(Erkek)İngilizce3030 
32181POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060306,5901
31980POLATLI / Polatlı TOBB Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız/Erkek)İngilizce204204435,0016
31974PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız/Erkek)İngilizce204204483,7102
32182PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıSİVİL HAVACILIK ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060368,0786
59896PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060 
32336PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI4 yılKızPansiyon Yokİngilizce3030279,6884
31224SİNCAN / Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce120120395,6768
32218SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060329,3050
60038SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce9090 
31975SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce234234447,5796
32183SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060299,4586
32219SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060310,1487
32389ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen LisesiFen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız/Erkek)İngilizce136136407,7212
33464YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANIHazırlık + 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060415,8786
61099YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIHazırlık + 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060425,4688
32411YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce442442484,2050
32221YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıGAZETECİLİK ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce3030290,3245
31227YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKızPansiyon(Kız)İngilizce150150359,4675
32323YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce3030258,4798
32412YENİMAHALLE / Gazi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız/Erkek)İngilizce476476475,2699
32324YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060356,5803
32326YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıUÇAK BAKIM ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060401,1720
59983YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce3030 
33466YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıKİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060310,2174
32327YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıHARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce3030335,8924
32328YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıİNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060295,7915
64277YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu LisesiAnadolu Lisesi 4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce200200 
32337YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060298,5862
31226YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKız/ErkekPansiyon(Erkek)İngilizce120120412,5078
31216YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılKız/ErkekPansiyon(Erkek)İngilizce240240432,7870
31222YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMIHazırlık + 4 yılKız/ErkekPansiyon(Erkek)İngilizce6060429,0039
61141YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHAFIZLIK PROJESİ4 yılErkekPansiyon(Erkek)İngilizce3030308,1573
31234YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI4 yılErkekPansiyon(Erkek)İngilizce136136371,5687
32329YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060341,7029
32331YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060320,4552
59558YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıMAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon Yokİngilizce6060 
32332YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıGRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI4 yılKız/ErkekPansiyon(Kız)İngilizce3030310,4934


LGS TERCİHLERİ E-OKUL ÜZERİNDEN ALINACAK

Öğrencilerin LGS tercihleri, veliler ya da eğitimciler tarafından yapılabilecek. Bu tercihler, öğrenci okul numarası gibi bilgilerle E-Okul sistemine yapılacak olan girişin ardından gerçekleşecek. 1 milyondan fazla öğrencinin tercih işlemlerini yapması ve İlk gün olması dolayısıyla E-Okul sisteminde ilk gün yoğunluk yaşanması bekleniyor.

E-OKUL GİRİŞİ İLE TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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