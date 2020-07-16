2020 Ankara LGS yüzdelik dilimleri! Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimi

Ankara'da liselerin yüzdelik dilimleri merakla araştırılan hususlar arasında yer almaya başladı. Bölgede yer alan ilçelere göre listelenen yüzdelik dilimler, okul türleri ve alan adları, görüntülenebilecek unsurlar arasında yer alacak. İşte, LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler

2019 verileri ile açıklanan 2020 LGS yüzdelik dilimleri öğle saatleri itibariyle haberimizde olacaktır. Şimdilik 2018 yılına ait yüzdelik dilimlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 2019 yılına ait taban puanlarına ise tercih robotu ya da aşağıdaki tablo üzerinden erişebilirsiniz.

2018'E AİT YÜZDELİK DİLİM TABLOSUNU PDF OLARAK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Alan Adı Öğretim Süresi Öğretim Şekli Pansiyon Durumu Yabancı Dili Kontenjanı BOŞ KONTENJAN 09 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ

TABAN PUAN 31857 AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi HAFIZLIK PROJESİ Hazırlık + 4 yıl Erkek Pansiyon(Erkek) Arapça 30 30 244,8169 32846 ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 102 364,0378 32866 ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 256,0613 32163 ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız Pansiyon(Kız) İngilizce 136 136 366,1480 32928 ALTINDAĞ / Ankara Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 204 204 438,5250 32867 ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ADALET ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 336,7221 32203 ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 290,8312 32204 ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 289,9417 32929 ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 170 396,6473 32206 ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 310,0985 59891 BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 31751 BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 204 204 411,9744 31766 ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 510 510 461,4488 32064 ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 150 150 495,1046 32065 ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 238 238 420,9754 31767 ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 170 443,0392 31768 ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok Çince 68 68 441,7649 31862 ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 204 204 447,1025 32176 ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 286,8542 32207 ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 273,7615 31863 ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 272 272 450,4884 31865 ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 306 306 474,7593 31770 ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 238 238 463,2038 31771 ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok Almanca 68 68 448,9288 32066 ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 170 457,3531 31866 ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 204 204 411,1905 59882 ÇANKAYA / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 31867 ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 238 238 469,3388 57154 ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 61149 ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 120 120 321,2124 32868 ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 338,5423 32604 ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı RADYO-TELEVİZYON ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 336,0758 31233 ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 68 68 341,9463 31203 ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız Pansiyon(Kız) İngilizce 90 90 352,3986 32208 ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 258,4082 31772 ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız) İngilizce 180 180 431,1578 31223 ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız) İngilizce 90 90 395,3897 60059 ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 31868 ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 204 204 427,5891 59892 ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 32177 ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 60 60 395,2668 61104 ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 30 30 398,4951 32209 ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 360,8307 61023 ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ 4 yıl Kız Pansiyon Yok İngilizce 30 30 269,9645 31925 ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 238 238 470,7630 31947 ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 266 266 459,0637 31949 GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 272 272 430,1156 32606 GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 245,2086 59893 GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 30 30 59894 GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız Pansiyon Yok İngilizce 30 30 31209 GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız Pansiyon(Kız) İngilizce 60 60 335,5084 31953 GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 102 102 389,2668 59895 KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız Pansiyon Yok İngilizce 60 60 31773 KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız) İngilizce 170 170 437,0171 31775 KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 136 136 416,8034 31214 KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 102 358,3876 31955 KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 304 304 441,1550 32211 KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 322,7519 31776 KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 342 342 450,2331 32333 KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 309,2958 32212 KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 378,1118 32733 KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 312,4257 31831 KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 306 306 413,2699 31827 KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 306 306 468,2090 31211 KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız Pansiyon(Kız) İngilizce 136 136 355,8593 32213 KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 297,7685 58003 KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 32734 KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı UÇAK BAKIM ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 34 34 378,9274 32214 MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 325,9549 32334 MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 289,4263 32216 MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 184,6993 59759 MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 60997 MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 150 150 353,4648 32217 MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 356,0406 32178 MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 256,7143 32398 MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 228 228 428,7111 31971 NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 102 102 387,3516 32179 NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 30 30 214,3308 59901 POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 30 30 32181 POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 306,5901 31980 POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 204 204 435,0016 31974 PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 204 204 483,7102 32182 PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SİVİL HAVACILIK ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 368,0786 59896 PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 32336 PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 4 yıl Kız Pansiyon Yok İngilizce 30 30 279,6884 31224 SİNCAN / Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 120 120 395,6768 32218 SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 329,3050 60038 SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 90 90 31975 SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 234 234 447,5796 32183 SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 299,4586 32219 SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 310,1487 32389 ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 136 136 407,7212 33464 YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 415,8786 61099 YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 425,4688 32411 YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 442 442 484,2050 32221 YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GAZETECİLİK ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 290,3245 31227 YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız Pansiyon(Kız) İngilizce 150 150 359,4675 32323 YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 258,4798 32412 YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 476 476 475,2699 32324 YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 356,5803 32326 YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı UÇAK BAKIM ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 401,1720 59983 YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 33466 YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 310,2174 32327 YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 30 30 335,8924 32328 YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 295,7915 64277 YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 200 200 32337 YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 298,5862 31226 YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 120 120 412,5078 31216 YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 240 240 432,7870 31222 YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 60 60 429,0039 61141 YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi HAFIZLIK PROJESİ 4 yıl Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 30 30 308,1573 31234 YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 136 136 371,5687 32329 YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 341,7029 32331 YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 320,4552 59558 YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 60 32332 YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız) İngilizce 30 30 310,4934



LGS TERCİHLERİ E-OKUL ÜZERİNDEN ALINACAK

Öğrencilerin LGS tercihleri, veliler ya da eğitimciler tarafından yapılabilecek. Bu tercihler, öğrenci okul numarası gibi bilgilerle E-Okul sistemine yapılacak olan girişin ardından gerçekleşecek. 1 milyondan fazla öğrencinin tercih işlemlerini yapması ve İlk gün olması dolayısıyla E-Okul sisteminde ilk gün yoğunluk yaşanması bekleniyor.

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