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Eğitim
Haber Giriş: 31.08.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

2020 ALES sonucu ne zaman açıklanacak? İşte tarih bilgisi!

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2020 ALES sonucu ne zaman açıklanacak? İşte tarih bilgisi!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından organize edilen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları için araştırmalar hız kazandı. ALES sonuçları için geri sayım devam ederken, adaylar sonuçlara yönelik ÖSYM'den yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, 2020 ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

Üniversitelerde akademik kariyer hedefleyen vatandaşlar, 2020 ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde sınava katılım sağlayan binlerce aday, ÖSYM'nin sonuçları ne zaman erişime açacağını merak ediyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin yaptığı değerlendirmelerin ardından, kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...

ALES sonuçları 7 Eylül'de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. 

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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