2020-ALES/2 giriş belgeleri yayınlandı
6 Aralık’ta yapılacak 2020-ALES/2’nin sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2020-ALES/2) girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler. 2020-ALES/2’ye girecek adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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