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Haber Giriş: 26.11.2020 - 14:17 | Son Güncelleme:

2020-ALES/2 giriş belgeleri yayınlandı

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2020-ALES/2 giriş belgeleri yayınlandı
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6 Aralık’ta yapılacak 2020-ALES/2’nin sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2020-ALES/2) girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler. 2020-ALES/2’ye girecek adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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