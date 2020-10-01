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Haber Giriş: 01.10.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

2020-ALES/2 başvuruları başladı

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2020-ALES/2 başvuruları başladı
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ÖSYM, 6 Aralık’ta yapılacak olan 2020-ALES/2 için başvuruları almaya başladı. Adaylar sınava 12 Ekim’e kadar başvurabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Aralık’ta yapılacak 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2020-ALES/2), başvurularının alınmaya başladığını açıkladı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 12 Ekim’e kadar yapabilecekler.

HES KODU OLMAYAN SINAVA GİREMEYECEK
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilir.

2020-ALES/2: KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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