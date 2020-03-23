Eğitim
Haber Giriş: 23.03.2020 - 16:54,
2019-YDUS sonuçları açıklandı!
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) yerleştirme sonuçları 23 Mart 16.40 itibariyle açıklandı. 3 bin 172 kişilik kontenjan için 2 bin 506 kişi tercihlerini gerçekleştirdi. 2 bin 6 aday ise yerleştirmeye hak kazandı.
05-12 Mart 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 19 alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 23 Mart 2020 tarihinde saat 16.40’tan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
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