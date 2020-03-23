MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri2019-YDUS sonuçları açıklandı!
GeriEğitim 2019-YDUS sonuçları açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Haber Giriş: 23.03.2020 - 16:54,Son Güncelleme:/

2019-YDUS sonuçları açıklandı!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) yerleştirme sonuçları 23 Mart 16.40 itibariyle açıklandı. 3 bin 172 kişilik kontenjan için 2 bin 506 kişi tercihlerini gerçekleştirdi. 2 bin 6 aday ise yerleştirmeye hak kazandı.

2019-YDUS sonuçları açıklandı!
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

05-12 Mart 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 19 alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 23 Mart 2020 tarihinde saat 16.40’tan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

YDUS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle