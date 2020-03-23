2019-YDUS sonuçları açıklandı! ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) yerleştirme sonuçları 23 Mart 16.40 itibariyle açıklandı. 3 bin 172 kişilik kontenjan için 2 bin 506 kişi tercihlerini gerçekleştirdi. 2 bin 6 aday ise yerleştirmeye hak kazandı.