2017-2018 eğitim-öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
2017/2018 yılında okullar ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı 2017/2018 eğitim öğretim takvimi ile yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran Cuma günü son bulacak. Peki, 2017/2018 döneminde okullar ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
MEB, gelecek eğitim öğretim yılının çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2017 Pazartesi başlayacak, 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle ilgili genelge, illere gönderildi.
Buna göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.
2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.
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