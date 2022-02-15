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200'ün çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 200 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

200ün çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur 200 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

200 asal durumunda olmayan bir sayıdır. Bu sayıyı çarpanlarına ayırmak için birtakım işlemler uygulanmaktadır. Bu işlemlerin en kritik noktası asal sayı olmaktadır. Sayı asal uygun asal sayılara bölündüğünde çarpanlarına ortaya çıkmaktadır. Ancak bunun için asal sayıların ne olduğu da bilinmelidir. Aksi durumda bulunan sonuç yanlış ya da eksik olacaktır. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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 Asal sayının tanımı şu şekilde yapılmaktadır: herhangi bir sayının kendisinden ve 1 sayısından başka böleni bulunmuyorsa, o sayının asal sayı olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna göre en küçük asal sayı 2 olmakta ve asal sayılar bu kurala göre devam etmektedir. 

 200 Sayısı Çarpanları ve Bölenleri Nasıl Bulunur? 

 200 sayısı şu şekilde yazılabilmektedir= 2.100=2.2.2.5.5= 23.52. Bu işlem 200 sayısının çarpanlara ayrılmış halidir. Bu işlem için 200 sayısı 2 asal sayısına 3 defa bölünmekte, 5 asal sayısına ise 2 defa bölünmektedir. Böylece istenilen sonuç elde edilmektedir. Bölen sayısını bulmak için ise öncelikle pozitif bölen sayısı ile ilgili işlem yapılır. Bunun için üsler bir arttırılarak çarpma işlemi uygulanır. Buna göre elde edilen sonuç 12 çıkmaktadır. Çıkan sonucu 2 ile çarpınca bölen sayısının 24 olduğu bulunmaktadır. 

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 200 Sayısının Asal Çarpanları ve Asal Bölenleri Nelerdir? 

 200 sayısının asal çarpanlara ayrılmış hali; 23.52 şeklindedir. Buradan da asal bölenlerin 2 ile 5 sayıları olduğu görülmektedir. Bu sayılar dışında başka asal çarpanı ve böleni bulunmamaktadır.

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