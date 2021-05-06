2001 nitelik kodu nedir? KPSS 2001 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

Tercih kılavuzlarında yer alan bazı kodlar, bireylerin kafasını karıştırmaktadır. Her biri ayrı bir niteliği belirten kodlarını, tercih yapmak isteyen kişiler, doğru tercih yapabilmek için bilmeleri gerekir.

KPSS 2001 Nitelik Kodu Özel Şartı Ne İşe Yarar?

KPSS sınavına giren bir kişi ilk aşama olarak atama için yeterli bir puan alması dahilince ikinci aşama olan nitelik kodlarını yerine getirme adımına geçer. Nitelik kodu, adayların tercih edecekleri yerin kriterlerini belirten ve adayın taşıması gereken özellikleri belirtir. 2001 nitelik kodu da bunlardan bir tanesidir.

2001 nitelik kodunun tercih kılavuzunda ki açıklaması, ortaöğretim kurumlarının herhangi bir tanesinden mezun olmaktır. Eğer kişi tercih edeceği kurumun özel şart bölümünde 2001 kodunu görürse mutlaka ortaöğretim kurumundan mezun olarak tercih yapmalıdır. Eğer bu şartı yerine getirmediği halde tercihte bulunursa adayın tercihi geçersiz sayılır. Bu kadroya başvurabilmek için adayın bir ortaöğretim kurumundan mezun olmaya ve diploma almaya hak kazanmış olması gerekmektedir. Bu kurum kişinin mesleki alanıyla ilgili ya da ilgisiz olabilir.