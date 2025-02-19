20 Şubat’ta İstanbul’da okullar tatil

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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirterek şunları söyledi: “Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."

ÜNİVERSİTEDE KAR ENGELİ

İstanbul Medipol Üniversitesi de eğitime 20 Şubat’ta ara verildiği duyurdu. Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor. 20 Şubat Perşembe günü üniversitemizde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Üniversitemizde çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacak” denildi.