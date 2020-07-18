20 soruda LGS tercihi

LGS’nin üçüncü yılında da sınava giren öğrenci oranı artmaya devam etti. 2019’da 8’inci sınıftan mezun olan öğrencilerin yüzde 85,08’i merkezi sınava girerken, bu yıl 1 milyon 671 bin 337 öğrenciden 1 milyon 472 bin 088’i sınava girdi ve bu oran yüzde 88,08’e yükseldi. 16-29 Temmuz tarihleri arasında özel ortaöğretim kurumları ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar, 20-29 Temmuz’da ise Anadolu ve fen liseleri için başvurular başlıyor. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. Ardından nakiller başlayacak. Bu yıl özel okula kesin kayıt yaptıran tercih yapamayacak ve herkese yerel tercih zorunlu olacak. İşte tercihle ilgili merak edilen 20 soru ve yanıtı:

1) Kaç tercih yapılacak?

Öğrenciler üç ayrı alanda toplam 20 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirme ekranından ve puanla en fazla 10 okul seçilecek. Tercih başvurusunda bulunacak adaylara öncelikle yerel yerleştirme butonu açılacak, bu alandan tercih yapmayana diğer alanlar açılmayacak. Yerel yerleştirme zorunlu hale geldi. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapacak. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar’ olmak üzere iki grupta tercihte bulunacak. İlk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih listesi oluşturulacak. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk üç okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla beş okul yazılacak. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla on okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplam yirmi okul tercihi yapılacak.

2) Yerel tercih listesi yapmak zorunlu mu?

LGS puanıyla yani sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilmek için de yerel tercih yapmak zorunlu. Yerel tercih yapmayana LGS puanıyla alan okulların ekranı açılmayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Sınava katılmayanlara da sınavla öğrenci alan ekran açılmayacak.

3) Yerel yerleştirme tercihi nasıl olacak?

İlk üç okul, yeşil renkle gösterilen kendi kayıt alanınızdan, iki okul, mavi renkle gösterilen komşu kayıt alanından veya kırmızı renkle gösterilen diğer kayıt alanlarından seçilecek. Ayrıca aynı okul türünden en fazla üç okul tercihi yapılacak. Örneğin; en fazla üç Anadolu Lisesi veya Mesleki Teknik Lise ya da İmam Hatip Lisesi)

4) Yerel yerleştirmede listeye yazılmayan okula kayıt yaptırılır mı?

Tercih listesinde yer almayan, yazılmayan bir okula yerleştirilme yapılmaz.

5) Yerel yerleştirmede ilk dikkat edilen kriter nedir?

Okulun eve yakınlığı birincil koşul.

KAÇ OKUL HAKKI VAR

6) Merkezi sınav puanıyla kaç okul tercih edilecek? Yerleştirme nasıl olacak?

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana öncelik verilerek yerleştirme yapılacak. Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 tercih yazılabilecek. Fen, sosyal bilimler, Anadolu, Anadolu İmam Hatip, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde seçim imkanı var. Özel program uygulayan Anadolu ve Anadolu imam hatip liseleri de tercih edilebilir.

7) İl, ilçe sınırlaması var mı?

Tercihte okul türü, il ve ilçe sınırlaması yok. Sadece bir okul türü veya istenilen okul türlerinden karma liste oluşturulabilir. Listede en en fazla 10 okula yer verilebilecek.

8) Puana göre mi yüzdelik dilime göre mi tercih yapmalı?

Yüzdelik dilime göre tercih daha sağlıklı olur.

9) Aynı okulu A öğrencisi birinci tercihine, B öğrencisi beşinci tercihine yazmış ise önce kim yerleştirilir?

Tercih sırasına bakılmaksızın öncelikle puanı yüksek olan yerleştirilir. Puanların eşitliği durumunda sırayla OBP (Okul Başarı Puanı) yüksek olana, 8-7-6 sınıf YBP (Yılsonu Başarı Puanı) yüksek olana, özürsüz devamsızlık süresine az olana, tercih önceliği yaşı küçük olana öncelik verilir.

10) Tercihlerde hem fen lisesi hem Anadolu lisesi yazılabilir mi?

Her iki okul türünden tercih yapılabilir. Yüzdelik dilime en yakın okullardan liste oluşturulabilir.

11) Tercih listesi onaylatılacak mı?

Tercih işlemi e-Okul ya da bir ortaokul müdürlüğünde yapılacak. Onaylanması şart, yoksa liste geçersiz sayılacak.

NAKİLLER NE ZAMAN

12) Tercih başvurusu onaylatıldıktan sonra düzeltme yapılır mı?

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Düzeltmeler yine elektronik onaylama işleminden önce yapılarak işlem tamamlanacak. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurup, düzeltme veya iptal talebinde bulunabilecek. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecek.

13) Her iki adayın da puanı eşitse nasıl bir yöntem izlenecek?

Sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıf Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 7’nci sınıf Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 6’ncı sınıf Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine, doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak

14) Nakiller ne zaman yapılacak?

İlk nakil uygulaması 10-14 Ağustos’ta yapılacak, sonuçlar ise 17 Ağustos’ta belli olacak. İkinci nakil uygulaması 17-21 Ağustos’ta yapılacak, sonuçlar 24 Ağustos’ta açıklanacak.

15) Nakil şartları nedir?

İki kez yapılacak. Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde iki dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

ÖZEL OKUL TERCİHİ

16) Yerleşemeyen ne olacak?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olanlara 24-26 Ağustos’ta komisyon tarafından yerleştirilecek. Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecek. Açık lise, imam hatip ya da meslek liselerine ya da özel okullara yerleştirilebilecekler.

17) Özel okula kayıt yaptıran, tercihte bulunabilecek mi?

Özel öğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Ancak, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirirlerse tercihte bulunabilecekler.

18) Kolejler nasıl öğrenci alacak?

Merkezi Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecekler. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 16-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

19) Yetenek sınavı ile bir okula gitmek isteyenler ne yapacak?

Yetenek sınavı ile öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 29 Temmuz 2020 tarihine kadar (saat 17.00) tamamlanacak. Bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Ancak, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirenler tercihte bulunacak. Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayanlar, tercihte bulunamayacak. Ayrıca, bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri, Bakanlık tarafından iptal edilecek.

20) Sınava katılmayan öğrenciler ne yapacak?

Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacak.