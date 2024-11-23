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20 öğretmen atamasında tercih sonuçları açıklandı

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#20 Öğretmen Ataması#MEB#Öğretmen
20 öğretmen atamasında tercih sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 20:26

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı.

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Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları 14-20 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı ve Atama Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Bahçelievler’de bir otelde gerçekleşti. Programa Türkiye’nin 81 ilinden gelen öğretmenler de katıldı. 20 bin öğretmen ataması için tercih sonuçları20 bin öğretmen ataması için tercih sonuçları açıklandı.

Öğretmen adayları, 20 bin öğretmen atama tercih sonuçlarını e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek.

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#20 Öğretmen Ataması#MEB#Öğretmen

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