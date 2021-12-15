20 ödülün 16’sı iki üniversiteye

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5 Ekim’de yarışmanın ilan edilmesinin ardından öğrenciler 31 Ekim’e kadar kayıt sürecini tamamlayıp projelerini dijital ortama yükledi. 30 Kasım’da dijital ön eleme sonuçlarının açıklanmasıyla 101 finalist proje belirlendi. 8 proje 1’inci yıl kategorisinden, 24 proje 2’inci yıl kategorisinden, 31 proje 3’üncü yıl kategorisinden, 28 proje 4’üncü yıl kategorisinden seçildi.

İTÜ-MEF ZİRVEYİ PAYLAŞTI

Kategoriler arası belirlenen 20 ödülün 10’u İTÜ öğrencileri kazanırken 6’si MEF’in oldu. Öğrencilerin sınıflarına göre ayrıldığı yarışmada İTÜ’den 2, MEF’ten 2 öğrenci birincilik ödülünün sahibi oldu. Ödül alan öğrencilerin isimleri şöyle:

1’inci yıl Kategori Başarı Ödülü Gizem Helvacıoğlu- MEF Üniversitesi

2’inci yıl Kategori Başarı Ödülü Mehmet Sait Aktay- İstanbul Teknik Üniversitesi

3’üncü yıl Kategori Başarı Ödülü İrem Metin- MEF Üniversitesi

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4’üncü yıl Kategori Başarı Ödülü Mehmet Bulut- İstanbul Teknik Üniversitesi