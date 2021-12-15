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20 ödülün 16’sı iki üniversiteye

#İstanbul Teknik Üniversitesi#MEF Üniversitesi#Mimarlık Eğitimi Derneği
20 ödülün 16’sı iki üniversiteye

Mimarlık Eğitimi Derneği 2021 Ödülleri’ne İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve MEF Üniversitesi 20 ödülün 16’sını alarak damga vurdu. Yarışmaya 65 üniversiteden toplam 714 projeyle katıldı. Birinci olan öğrenciler 3 bin lira para ödülü kazandı.

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5 Ekim’de yarışmanın ilan edilmesinin ardından öğrenciler 31 Ekim’e kadar kayıt sürecini tamamlayıp projelerini dijital ortama yükledi. 30 Kasım’da dijital ön eleme sonuçlarının açıklanmasıyla 101 finalist proje belirlendi. 8 proje 1’inci yıl kategorisinden, 24 proje 2’inci yıl kategorisinden, 31 proje 3’üncü yıl kategorisinden, 28 proje 4’üncü yıl kategorisinden seçildi.

İTÜ-MEF ZİRVEYİ PAYLAŞTI

Kategoriler arası belirlenen 20 ödülün 10’u İTÜ öğrencileri kazanırken 6’si MEF’in oldu. Öğrencilerin sınıflarına göre ayrıldığı yarışmada İTÜ’den 2, MEF’ten 2 öğrenci birincilik ödülünün sahibi oldu. Ödül alan öğrencilerin isimleri şöyle:

1’inci yıl Kategori Başarı Ödülü Gizem Helvacıoğlu- MEF Üniversitesi

2’inci yıl Kategori Başarı Ödülü Mehmet Sait Aktay- İstanbul Teknik Üniversitesi

3’üncü yıl Kategori Başarı Ödülü İrem Metin- MEF Üniversitesi

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4’üncü yıl Kategori Başarı Ödülü Mehmet Bulut- İstanbul Teknik Üniversitesi

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#İstanbul Teknik Üniversitesi#MEF Üniversitesi#Mimarlık Eğitimi Derneği

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