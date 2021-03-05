20 bine yakın öğretmen ataması Eylül’de
MEB, eylül ayında 19 bin 940 sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek. 15-26 Mart arasında başvuru yapacak öğretmenler 8 Eylül’de atanacak. En çok öğretmen alımı ise 2 bin 883 ile sınıf öğretmenliği.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü, 2021 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusunu yayımladı. Buna göre sözleşmeli öğretmen adayları ön başvuruların 15-26 Mart tarihleri arasında yapacak. 1-6 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınacak öğretmenlerin 8 Eylül’de ataması yapılacak. En çok sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirilecek alanlar arasında; sınıf öğretmenliği, özel eğitim, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilköğretim matematik bulunuyor.
EN ÇOK ATAMA YAPILACAK 10 ALAN
Sınıf öğretmenliği 2 bin 883
Özel eğitim 2 bin 94
İngilizce 1.938
Din kültürü ve ahlâk bilgisi 1.805
İlköğretim matematik 1.260
Matematik 1.004
Rehberlik 1.004
Fen Bilimleri 996
Türkçe 918
Okulöncesi 863
ATAMA TAKVİMİ
15-26 Mart: Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alınacak
3 Mayıs: Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek
17 Mayıs-6 Haziran: Sözlü sınavlar yapılacak
17 Mayıs-18 Haziran: Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları alınacak
21-25 Haziran: Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları alınacak
8 Temmuz: Sözlü sınav sonuçları ilan edilecek
12-16 Temmuz: Sözlü sınav sonuçlarıyla ilgili itirazlar alınacak
8 Ağustos: Sözlü sınav sonuçlarının itirazlar sonuçlanacak
1-6 Eylül: Atama tercihleri alınacak
8 Eylül: Atama sonuçları açıklanacak