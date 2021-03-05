20 bine yakın öğretmen ataması Eylül’de

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü, 2021 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusunu yayımladı. Buna göre sözleşmeli öğretmen adayları ön başvuruların 15-26 Mart tarihleri arasında yapacak. 1-6 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınacak öğretmenlerin 8 Eylül’de ataması yapılacak. En çok sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirilecek alanlar arasında; sınıf öğretmenliği, özel eğitim, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilköğretim matematik bulunuyor.

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK 10 ALAN

Sınıf öğretmenliği 2 bin 883

Özel eğitim 2 bin 94

İngilizce 1.938

Din kültürü ve ahlâk bilgisi 1.805

İlköğretim matematik 1.260

Matematik 1.004

Rehberlik 1.004

Fen Bilimleri 996

Türkçe 918

Okulöncesi 863

ATAMA TAKVİMİ

15-26 Mart: Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alınacak

3 Mayıs: Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek

17 Mayıs-6 Haziran: Sözlü sınavlar yapılacak

17 Mayıs-18 Haziran: Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları alınacak

21-25 Haziran: Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları alınacak

8 Temmuz: Sözlü sınav sonuçları ilan edilecek

12-16 Temmuz: Sözlü sınav sonuçlarıyla ilgili itirazlar alınacak

8 Ağustos: Sözlü sınav sonuçlarının itirazlar sonuçlanacak

1-6 Eylül: Atama tercihleri alınacak

8 Eylül: Atama sonuçları açıklanacak