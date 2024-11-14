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20 bin sözleşmeli öğretmen için tercih süreci başladı

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#20 Bin Sözleşmeli Öğretmen#MEB#Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih
20 bin sözleşmeli öğretmen için tercih süreci başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 11:29

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin öğretmen için tercih süreci başladı. Tercih başvuru süreci, 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

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MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını 25 Ekim'de açıklamış, ayrıca 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da aynı tarihte yayımlamıştı.

Ardından 28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti.

Kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alacak. 20 bin öğretmen için tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

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#20 Bin Sözleşmeli Öğretmen#MEB#Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih

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