20 bin öğretmen ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için MEB’in Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene katıldı. Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında adayların katılmadığı atama töreninde yaptığı konuşmada, eğitim öğretim yılının açılışını 31 Ağustos’ta yaptıklarını hatırlattı. Bir an önce okullarının açılmasını temenni ettiklerini belirten Selçuk, 20 bin öğretmenin daha eğitim ailesine dahil olduğunu söyledi.

Göreve başladıkları günden bu yana ekip arkadaşlarıyla her zaman öğretmeni merkeze alan bir bakış açısıyla hareket ettiklerine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizin çocuklarıyla buluşması için yeni bir dönemi başlatmış oluyoruz. Salgın döneminde gördük ki kendisine imkân, fırsat, değer verilen tüm arkadaşlarımız ellerinden gelenin çok çok fazlasını büyük bir gayret ve sorumlulukla yaptılar ve yapmaya devam ediyor. Öğretmenlik, akademik bilgi kadar aynı zamanda bir vicdan işi. Bizler aldığımız sorumlulukla kendi gelişimimizle beraber çocuklarımızın, öğrencilerimizin gelişimini de büyük bir vazife olarak görüyoruz. Göreve yeni başlayacak arkadaşlarımıza da seslenmek isterim. Hepiniz hem zihninizi hem de bedeninizi etkin şekilde çalıştıracağınız, vicdanınızı pusula olarak göreceğiniz, fedakarlıkla dolu bir mesleğe başlıyorsunuz. İçinde bulunduğumuz bugünlerde görüyoruz ki her zaman şartlar değişebilir, milletimizin zor zamanında, milletimizin yanında olmak bizim asli vazifemiz. Her şartta mesleklerini hakkıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Öğretmenler en değerli varlık olan insan için, çocuk için çalışıyor. Çocukların hakkını, hukukunu korumanın peşindeler. Bu mesleğin öğretmenler tarafından fedakarca yürütüleceğinden hiçbir endişem yok. Ziya Öğretmen olarak her zaman sizin yanınızdayım, sizin itibarınız benim itibarımdır, bizim itibarımızdır. Sizlerle beraber Türkiye'de öğretmen ihtiyacımızı daha fazla gidermiş bulunuyoruz, büyük oranda karşılamış oluyoruz. Türkiye genelinde öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93'e ulaşmış oldu. Bu, güzel bir haber."

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenleri rahmetle anan Selçuk, yeni atanan öğretmenlere başarılar diledi.

MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan da bu atamayla öğretmen sayısının 977 bine, ülke genelinde doluluk oranının ise yüzde 93'e ulaşacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, salonda bulunan gazetecilerden kura için rakam istedi. Kura numarasının ‘379658012’ olarak belirlenmesinin ardından Ziya Selçuk butonuna bastı ve atama başladı. Salondaki ekranda adayların atandığı iller ve okulları paylaşıldı. Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen atandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında, milli sporculardan beden eğitimi alanına 90 öğretmen ataması daha önce yapılmıştı.