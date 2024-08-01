2 yıllık yapay zeka programlarına DGS ile lisans hakkı

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YÖK’ün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “YKS’de yeni açılan yapay zeka temelli önlisans programlarından mezun olanlara DGS ile çok sayıda lisans programına devam etme imkanı sunulacak. Adayların söz konusu programları tercih ederken bu hususu dikkate almalarında yarar görülüyor” denildi. Yapay zeka temelli önlisans programları da şöyle sıralandı:

Yapay Zekâ Operatörlüğü,

Büyük Veri Analistliği,

Otonom Sistemler Teknikerliği,

Dijital Dönüşüm Elektroniği,

Robotik ve Yapay Zeka,

Oyun Geliştirme ve Programlama,

Bulut Bilişim Operatörlüğü,

İmalat Yürütme Sistemleri (MES operatörü),

Kurumsal Bilişim Uzmanlığı,

İnsansız Araç Teknikerliği,

Ön-Yüz Yazılım Geliştirme,

Arka-Yüz Yazılım Geliştirme