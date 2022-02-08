2 üssü 7 kaçtır? 2 üzeri 7 sayısı nedir

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2 üssü 7 sayısının cevabını öğrenmek veya çözümünü öğrenerek çözmek mutlaka bilmeniz gereken bilgiler arasında yer almaktadır.

2 Üssü 7 Kaçtır?

2 üssü 7 sayısını gördüğünüz zaman yan yana 7 tane 2 yazıp çarparak sonucu bulmanız mümkün olacaktır. Üslü sayıların ne şekilde çözüldüğünün mantığını anladıktan sonra tüm üslü sayıların cevaplarına ulaşmak oldukça kolay olacaktır. 2 üssü 7 sayısının cevabı ise 128 olarak ifade edilebilir.

2 Üzeri 7 Sayısı Nedir?

2 üzeri 7 sayısı veya 2 üssü 7 sayısı aynı manaya gelmekte olan ifadeler olarak bilinmektedir. 2 üzeri 7 sayısını gördüğünüz zaman da çözümünü bulmak için 7 tane 2 yan yana yazılarak çarpılır. Sürekli olarak karşınıza çıkabilen üslü sayıların cevaplarını öğrenmek ise sizin daha hızlı işlem yapmanıza olanak sağlayacaktır.