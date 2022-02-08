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2 üssü 6 kaçtır? 2 üzeri 6 sayısı nedir

2 üssü 6 kaçtır 2 üzeri 6 sayısı nedir

Matematik alanında birçok sayı çeşidi vardır. Bu sayı çeşitlerinden bir tanesi de üslü sayılardır. Üslü sayılar oldukça kolay gözükse de insanların kafasını karıştırmaktadır. Bu sayılardan bir tanesi de 2 üzeri 6 sayısıdır. 2 üzeri 6 nedir? 2 üzeri 6 kaç etmektedir? Sizler için 2 üzeri 6 sayısının ne olduğunu ve kaç ettiğini derledik.

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 2 üssü 6 sayısının karşılığı 64 olarak bilinmektedir. 

 2 Üzeri 6 Nedir? 

 2 üzeri 6 sayısı bir üslü sayıdır. 2 üzeri 6 sayısında 2 taban olarak verilmektedir. 2 sayının üzerine yazılan 6 sayısı da üs olarak kabul edilmektedir. 2 üzeri 6 sayısının açılımı 6 tane 2 sayısının yan yana yazılarak çarpılmasını ifade etmektedir. 

 2 Üssü 6 Kaçtır? 

 2 üssü 6 sayısının sonucu 64 etmektedir. 64 sayısı kısaca ya da işlemlere göre 2 üssü 6 olarak yazılabilmektedir. 2 üssü 6 yan yana 6 adet 2 sayısının yazılıp çarpılmasından oluşmaktadır. 2x2x2x2x2x2 şeklinde yazmak yerine 2 üssü 6 ya da 2 üzeri 6 olarak yazılmaktadır.

 

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