2 üssü 5 kaçtır? 2 üzeri 5 sayısı nedir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ozan Tufanın büyük şanssızlığı Kendisini denedi ancak...Ozan Tufan'ın büyük şanssızlığı! Kendisini denedi ancak...#Ozan Tufan
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
1 ayın zirvesini gördü Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor1 ayın zirvesini gördü! Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor?#Kripto Para Piyasaları
Bakan Nebatinin Londra temaslarının ayrıntıları belli olduBakan Nebati'nin Londra temaslarının ayrıntıları belli oldu#Nurettin Nebati
Vefatlardaki tablo çok üzücü Bakan Koca bir kez daha uyardı: Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcıVefatlardaki tablo çok üzücü! Bakan Koca bir kez daha uyardı: 'Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcı'#Koronavirüs
Canlı: Fenerbahçe - Kayserispor maçında top direkten döndüCanlı: Fenerbahçe - Kayserispor maçında top direkten döndü#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sedef Kabaşa tazminat davasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandıHablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı#Nuri Gökhan Bozkır
Marius Sumudica taciz iddialarına isyan etti Bu tarz şeyler asla söyleyemezsinMarius Sumudica taciz iddialarına isyan etti! "Bu tarz şeyler asla söyleyemezsin"#Marius Sumudica
Şarkıcı Ebru Elvere dolandırıcılık şokuŞarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku#Ebru Elver
Miras kavgası aile faciasına döndü Ağabey, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdıMiras kavgası aile faciasına döndü! Ağabey, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı#Miras
Putin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı Tuzu uzatır mısın lütfenPutin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı! 'Tuzu uzatır mısın lütfen?'#Macron
Burak Elmas: UEFA final bileti bendenBurak Elmas: "UEFA final bileti benden"#Macron
Kesinti sonrası fatura kararı Bakan Dönmez açıkladı...Kesinti sonrası fatura kararı! Bakan Dönmez açıkladı...#Fatih Dönmez
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

2 üssü 5 kaçtır? 2 üzeri 5 sayısı nedir

2 üssü 5 kaçtır 2 üzeri 5 sayısı nedir

Üslü sayılar konusu her öğrencinin endişe ettiği bir konudur. Matematik konularından biri olan üslü sayılar, kişilerin araştırma yaptığı konular arasındadır. 2 üssü 5 işleminin hangi sayıya eşit olduğu merak ediliyor. Üslü sayılarda yapılacak olan işlemlerin nasıl yapılacağı oldukça merak konusu oluyor. 2 üssü 5 kaçtır? 2 üzeri 5 sayısı nedir? Sorulan üslü sayılar sorusuyla alakalı sizlere detayları derledik.

Haberin Devamı

 Üslü sayılar konusu matematik konuları için çok önemlidir. 2 üssü 5 görüldüğünde cevap olarak 32 cevabı verilmelidir. Hesaplama yapmak için 5 kere 2 sayısını çarpmak gerekiyor. 

 2 Üssü 5 Kaçtır? 

 Üslü sayılarda işlem yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. Özellikle üslü sayılarda üst sayının önemi oldukça büyüktür. 2 üssü 5 işlemini yapabilmek için çarpma işlemi yapabilmek gerekiyor. 2 üssü 5 sayısı, 5 tane 2 sayısının birbirleriyle çarpılması anlamına geliyor. Yapılan işlemle birlikte cevap 32'dir. 

 2 Üzeri 5 Sayısı Nedir? 

 2 üzeri 5 sayısını hesaplayabilmek için bir işlem yapmak gerekiyor. 5 adet 2 sayısını birbiriyle çarparak, 32 sonucuna ulaşmak mümkündür.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi