2 üssü 3 kaçtır? 2 üzeri 3 sayısı nedir

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2, rakamlardan biridir. Eğer bir rakam ya da sayının sağ üst köşesine bir sayı yazılırsa bu ifade üslü sayı olur. Üslü sayı matematik alanının bir konusudur. Tek başına da bir soru olabilirken soru içinde de sorulabilir.

2 Üssü 3 Kaçtır?

2 üssü 3 sayısını, 2 rakamını 3 kez yan yana yazarak ve bu 2'leri birbiri ile çarparak bulabiliriz. Yani şu şekilde;

2 x 2 x 2= 9

Bu durumda 2 üssü 3 9 olmaktadır.

2 Üzeri 3 Sayısı Nedir?

Üslü ifadeleri bulabilmek için verilen sayı ya da rakam üslü sayısı kadar yan yana yazılır ve çarpılır. Bu durumda 2 üzeri 3= 9 olmaktadır.