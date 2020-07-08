Türkçemizde soru sorarken kolayca cümle kurabiliriz. Bu cümlelerin tek farkı sonuna bir ek getirilir. Böylece ekin yanına bir soru işareti koyarak cümleyi soru haline getirebiliriz. Bu sayede birine bir soru sormak istediğimiz zaman, bunu kolayca gerçekleştirmemiz mümkün. Zaten günlük hayatımızda da çevremizdeki insanlara sorular sorarak bunu gerçekleştiriyoruz.

2. Sınıf Türkçe Soru Ekinin Yazımı (Mi, Mu, Mü, Mı Nasıl Yazılır) Konu Anlatımı

Öncelikle Türkçe soru eklerinin neler olduğuna bir bakalım.

‘’mi, mu, mü, mı’’

Gördüğümüz gibi oldukça basit. Sadece yukarıda verilen ekleri kurduğumuz cümlenin sonuna ekleyerek kolay şekilde birilerine soru sorabiliriz. Şimdi buna bir tane örnek verelim.

Ali eve gitti.

Hasan bugün okula gelecek.

Kedi ve köpek burada.

Gördüğümüz gibi bu cümleler günlük hayatımızda kullandığımız normal cümlelerdir. Peki biz bu cümleleri nasıl soru cümlesi haline getirebiliriz? O zaman şimdi bu cümlelerin soru haline gelmiş hallerini inceleyelim.

Ali eve gitti mi?

Hasan bugün okula gelecek mi?

Kedi ve köpek burada mı?

Dikkat edersek burada her cümlenin sonuna, ‘mi ve mı’ ekleri getirildi. Yani burada değişen ne oldu? Sadece, ‘mı ve mi’ eki gelerek ardından cümlenin sonuna soru işareti konmuş oldu. Şimdi diğer soru ekleri ile beraber cümle kuralım.

Ayşe'yi gördün.

Kitabı okudun.

Yukarıda olduğu gibi aynı şekilde şimdi bu cümleleri soru haline getirelim.

Ayşe'yi gördün mü?

Kitap okudun mu?

Burada ne yaptık? Cümleleri soru haline getirmek için, ‘gördün’ kelimesinin sonuna, ‘mü’ ekini getirdik. Aynı şekilde, ‘okudun’ kelimesinin sonuna ise, ‘mu’ ekini getirerek cümleyi soru haline getirdik.

Kullandığımız bu soru ekleri olan, ‘mı, mi, mu, mü’ kullanımı gerçekleştirirken dikkat etmeniz gereken bir husus vardır. Siz de yukarıda dikkat ettiyseniz genelde bu ekler kelimeden ayrı yazılır. Yani bütün olarak yazmak yanlıştır. Şimdi buna bir örnek verelim ve konuyu daha iyi anlayalım.

Meyve isteyen varmı?

Meyve isteyen var mı?

Yukarıdaki iki cümleye baktığımız zaman aynı şeyi anlatıyor. Ancak dikkat edersek birinde, ‘mı’ iki bitişik olarak yazılmış diğerinde ise ayrık olarak yazılır. Peki, burada hangi cümle doğru ve hangi cümle yanlış? Tabii ki ilk cümle yanlıştır. Çünkü cümlenin sonuna, ‘varmı’ şeklinde bitişik yazılmış. Ancak doğru olan ise, ‘var mı’ biçiminde olacaktı. Türkçede yazıma dikkat ederek soru hazırlarken mutlaka ekler ayrı yazılmalıdır. Buna dikkat etmeli ve soruyu yazarken ekleri ayrı şekilde ele almalıyız.

Gördüğümüz gibi bütün cümlelerdeki soru ekleri kendinden önce gelen kelimeden ayrı şekilde yazılmış durumda. Ancak soru işaretini mutlaka ayrı yazmamalı ve ekin yanında birleşik şekilde ele almalıyız. Şimdi konuda ilgili birkaç cümle üzerinden daha örnek verelim.

Ali bahçedeki havuzda yüzüyor.

Kedi mamasını yer.

Bugün kar yağdı.

Depremde evler yıkıldı.

Bu cümleleri nasıl soru haline getireceğiz? Hemen kolay şekilde tamamlayalım.

Ali bahçedeki havuzda yüzüyor mu?

Kedi mamasını yer mi?

Bugün kar yağdı mı?

Depremde evler yıkıldı mı?

Gördüğümüz gibi kolayca cümlenin sonuna ayrı şekilde, ‘mı, mi, mu, mü’ eklerini getirerek cümleleri soru haline getirdik. Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve konuyu daha iyi şekilde anlayabilirsiniz. Önce cümlelerin normal hallerini yazın. Daha sonra soru haline getirin.