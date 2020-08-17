2. Sınıf Türkçe Hikaye Unsurları konu anlatımı

Hikayeler yapılarına göre durum ve olay öyküsü olarak ikiye ayrılır. Konularına göre hikayeler ise fantastik, korku, polisiye, mizahi ve tarihi olabilir. Öykünün türü ne olursa olsun hikaye unsurları / ögeleri bulunmak zorundadır.

Hikaye Unsurları

1- Olay:

Bir hikayenin yazılabilmesi için öncelikli olarak olay örgüsünü ihtiyaç duyulur. Kısa hikayeler genelde tek bir olayın etrafında yazılır. Uzun hikayelerde ise birden fazla olay iç içe anlatılabilir. Öyküler giriş gelişme ve sonuç bölümünden oluşur. Yazar, giriş bölümünde karakterleri tanıtır ve olay örgüsü başlar.

Durum öykülerinde olaydan çok karakterler anlatılır. Karakterlerin neler hissettiği ve düşündüğü okurlarla paylaşılır. Olay öykülerinde ise birden fazla olay hızlı bir şekilde okura aktarılır. Hikayelerde olaylar ya yazarın ağzından ya da kahramanın gözünden anlatılır. Gelişme bölümünde olaylara dair ayrıntılar verilir. Sonuç bölümünde ise olay bir sonuca bağlanarak öykü bitirilir.

Mizah öykülerinde olay genellikle tesadüflere dayalıdır. Tarihi hikayelerde ise olaylar tarihte olduğu gibi aktarılır. Korku, gerilim ve polisiye öykülerinde olaylar gizemli bir şekilde gelişir.

2- Karakterler:

Her hikayede en az bir karakter yer alır. O karakterin başından geçenler, düşündükleri ve hayal ettikleri hikayenin çatısını oluşturur. Kahramanın iç dünyasında yaptığı konuşmalara monolog denir. Öykünün içerisinde iki karakterin karşılıklı konuşmasına ise diyalog adı verilir. Öyküdeki olaylar kimin etrafında gelişirse o kişi hikayenin baş karakteridir. Uzun öykülerde birden fazla baş karakter de yer alabilir. Eserin içerisinde daha az yer verilen kişiler ise yan karakterdir.

Yazar karakterlerin genel özelliklerini okurlarla paylaşır. Bu özelliklerin başında fiziksel özellikler gelir. Karakterin gözlerinin rengi, boyu, saçları nasıl giyindiği aktarılan bilgiler arasındadır.

Polisiye türündeki öykülerde savcı, hırsız, polis gibi karakterlere sıklıkla yer verilir. Aşk öykülerinde ise bir kadın ve erkek karakterin ilişkisi anlatılır. Hikayelerde kahramanların sadece fiziksel özellikleri anlatılmaz. Bunun dışında duygu ve düşünceleri de detaylı bir şekilde kaleme alınır.

3- Mekan:

Bir hikayenin yazılabilmesi için olay ve karakterler dışında en az bir mekana ihtiyacı vardır. Bu mekan, ev, sokak, cadde, okul, hastane olabilir. Öyküler türlerine göre farklı mekanlarda geçebilir. Korku ve fantastik hikayelerinde daha çok gizemli ve karanlık mekanlar kullanılır. Şatolar, köşkler, hanlar ve terk edilmiş kasabalar bu mekanlara örnek olarak gösterilebilir. Polisiye türündeki öykülerde olaylar genelde mahkeme salonlarında, karakollarda ve sorgu odalarında geçer. Hep aynı yerde geçen hikayelere ''tek mekan hikayeleri'' de denir.

4- Üslup:

Her öykü yazarının kendine özgü bir üslubu olmalıdır. Bu sayede çok daha orijinal hikayeler yazmak mümkün olur.

5- Çatışma:

Hikayenin giriş kısmındaki olaylar ve karakterler gelişme bölümünde çatışır. Öykü bu çatışmalar ile birlikte bir sonuca bağlanır. Örneğin iki karakterin öykünün bir yerinde karşılaşması çatışmadır. Çatışma olmadan öykü bir yere bağlanamayacağı için hikayenin en temel unsurlarından biri de budur.

6- Zaman:

Bu yazın türünde zaman, en az mekan ve karakterler kadar önemlidir. Tarihi romanlar hangi dönemi anlatıyorsa o dönemde geçmelidir. Karakterlerin kıyafetleri ve mekanlar da zaman ile uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde öykü inandırıcı olmaz. Bazı hikayelerin hangi zamanda geçtiğini açıkça ifade edilmez. Okurlar karakterleri kıyafetlerini ve mekanları okudukça öykünün hangi zamanda geçtiğini anlar. Sadece tarihi öyküler değil, biyografik, gerilim ve polisiye türündeki hikayeler de geçmiş zamanda geçebilir.