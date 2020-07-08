2. Sınıf Türkçe Harfler, Sözcükler Ve Cümleler Arasında Uygun Boşluk Bırakma konu anlatımı

Kelimeler harflerden, cümleler de kelimelerden oluşuyor. Harflerin ve kelimelerin birbirine karışmaması için belirli bir boşluk bırakarak yazmanız gerekiyor. Kelimeyi oluşturan harfler birbirine girmeden yan yana yazılırken, kelimeler arasına bir “a” veya “e” sığacak şekilde boşluk bırakılması gerekiyor.

Harfler, Sözcükler, Cümleler Arasında Uygun Boşluk Bırakma

Bir yazı yazarken yazım kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Bu kurallara dikkat edilmeden, baştan savma ve birbirine karışmış cümlelerle dolu bir yazı hem okunmaz hem de istenilen etkiyi göstermez. Bunun için öncelikle kelimeleri oluşturan harflerden işe başlamanız gerekiyor.

Hangi kelimeyi yazacak olursanız olun, harflerin aynı boyda olmasına dikkat edin. Daha sonra harfler kelime bitene kadar birbirine yapışmadan ve bir harf, örneğin “ı” sığacak kadar boşluk bırakmadan yazılmalıdır.

Kelime bitip, yeni bir kelime yazılacağı zaman iki kelimenin arasına “a” veya “e” harfleri sığacak kadar bir boşluk bırakmalısınız. Aksi takdirde iki kelime birbirine karışacak, okuyan da pek bir şey anlamayacaktır.

Örnek; “ikiayakla” iki farklı kelime fakat ayrı yazılmadığı zaman pek anlam ifade etmiyor.

“ikieayakla” araya “e” harfi sığacak kadar boşluk bırakıp yazarsanız, iki kelimeyi de rahat okuyup, anlarsınız.

“a ra bam ı z a” bu bir kelimeden çıkmış, hece ve harflerden oluşan bir yazıya dönüşmüştür. Kelimeler arasında bir harf kadar boşluk bırakılma kuralı, kelimenin kendi içinde geçerli değildir. Harfler arasında düzensiz bir boşluk bırakırsanız ortaya anlamsız bir yazı çıkar.

“a ra bam ı z a” sözcüğünün doğru yazılışı “arabamıza” olacaktır. Ayrıca vurgu veya önem hissettirmek için de gereksiz boşluklar bırakmayınız.

Örneğin; “ Siz benim kim ol duğumu biliyor musunuz?” Cümlesinde yazım yanlışı yapılmıştır. Kelimeyi oluşturan harfler arasında boşluk olmaması gerekirken “ olduğumu” sözcüğünde bu kural bozulmuştur.

Kelimeler arasına boşluk bırakarak, cümleyi tamamladığınızda uygun noktalama işaretini koymalısınız. Cümlenin yapısına göre bu soru işareti (?), nokta (.) veya ünlem işareti (!) olabilir. Noktalama işaretin koyduktan sonra yeni bir cümleye başlayacaksanız yeni cümlenin ilk harfini büyük yazmayı unutmayınız.

Yeni cümleye de yeni bir kelimeyle başlayacağınız için noktalama işaretinden sonra da “a” veya “e” harfi sığacak kadar uygun boşluğu bırakmalısınız. Bu bütün cümle ve kelimeler için geçerlidir. Zaten, yazma alışkanlığı kazandığınızda bu boşlukları rahat şekilde bırakacaksınız.

Virgül, iki nokta üst üste ve noktalı virgül gibi bütün noktalama işaretlerinden sonra da uygun boşluğu bırakmanız gerekiyor. Böylece okurken nefes almayı unutmamış olursunuz. Hem okuduğunuzu anlamış hem de güzel ve akıcı okumuş olursunuz. Örnek bir cümleyle bunu gösterelim.

“Bahçedekendikendimeoyunoynarken,sırtımakonanbirşeyleirkildim” Gerekli boşluklar bırakılmadan yazılan bu cümle görüldüğü üzere hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu cümleyi uygun boşlukları bırakarak yeniden yazalım.

“Bahçedeakendiakendimeaoyunaoynarken,asırtımaekonanabiraşeyleairkildim.” Kırmızı harflerle yazılan “a” ve “e” harfleri size uygun boşlukları göstermek için konulmuştur. Bu harfleri kaldırdığımız zaman “Bahçede kendi kendime oyun oynarken, sırtıma konan bir şeyle irkildim” okunaklı ve kurallara uygun cümle ortaya çıkıyor.

Bazı Eklerde Uygun Boşluk Bırakma

Cümleye “dahi” anlamı katan “-de, -da” gibi eklerle, “-misin, -musun” gibi soru ekleri kelimeden ayrı yazılırlar. Bunu göstermek için de bir harf kadar boşluk bırakmanız gerekiyor. Hem yazım kuralını uygulamış hem de kelimeler arasında uygun boşluk bırakmış olursunuz.