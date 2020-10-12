2. Sınıf Matematik Zihinden Toplama İşlemi konu anlatımı

Matematik işlemleriyle toplama gerçekleştirirken daha kolay hale getirmek için birçok değişik yöntem bulunmaktadır. Şimdi bu yöntemleri tek tek inceleyerek örnekler üzerinden nasıl yapıldığını öğreneceğiz.

Zihinden Toplama İşlemi

Zihinden toplama işlemi yapabiliriz. Böylece aklımızdan farklı rakamları toplayabilir ve sonucu çok daha kolay bir şekilde bulabiliriz. Bu konudaki değişik yöntemleri öğrenebilir ve size en kolay gelen yöntemi kullanabilirsiniz.

1.Yöntem: Zihinde toplama işlemi yaparken önce onlukları sonra ise birlikleri toplarız. Böylece elimizde bulunan rakamları çok daha basit bir biçimde toplayabiliriz.

25 = 2 tane onluk 5 tane birlik

30 = 3 tane onluk

Toplamda 5 tane onluk ve 5 tane birlik

5 tane onluk 50 eder. Bunun üzerine 5 tane birlik eklersek toplamda 55 sayısını buluruz. Bunu siz de farklı rakamlar üzerinden ele alabilir ve önce onluklarını sonra ise birliklerini ayırarak toplama yapabilirsiniz.

2.Yöntem: Bu yöntemde zihinde toplama işlemi yaparken bunu basamak değerlerine göre gerçekleştiririz. Basamak değerlerine ayırmak suretiyle, ardından onluk ve birlikleri ayrı ayrı toplayarak işlemi basit bir şekilde tamamlayabiliriz.

22 = 20 + 2

35 = 30 + 5

50 + 7 = 57

Gördüğümüz gibi onluk ve birlik basamak değerlerini ayırdık ve böylece çok daha kolay şekilde işlem yapabildik. Bu yöntemi farklı rakamlar üzerinden siz de deneyebilir ve işlem yapabilirsiniz.

3.Yöntem: Zihinde toplama işlemi gerçekleştirirken sayılardan birini ondalığa yuvarlarız. Daha sonra elde ettiğimiz sayıda eklemiş olduğumuz sayıyı çıkartırız ve doğru sonucu buluruz. Şimdi buna bir örnek verelim ve nasıl yapıldığını anlamaya çalışalım.

37 + 25 =

(37 + 3) + 25 =

40 + 25 = 65

Gördüğümüz gibi burada 37 rakamını 40 ondalık sayısına çevirdik. Peki, burada ne yaptık? 3 rakamı ekleyerek 40 ondalık sayısını bulmuş olduk. Daha sonra kolayca zihnimizden toplama işlemini yapabildik. Ancak doğru sonucu bulabilmek için bu defa eklediğimiz 3 rakamını çıkarmamız gerekir.

65 - 3 = 62

Böylece elimizdeki toplama işlemini yaparak gerçek rakamı bu şekilde ve kolayca bulabiliriz. Bunu hem 2 basamaklı hem de 3 basamaklı rakamlarla yapabiliriz. Ancak biz şu an elimizde bulunan iki basamaklı rakamlar eşliğinde örneklerle bunu deneyelim.

4.Yöntem: Zihinden toplama işlemi yaparken sayıları kolayca toplayabileceğimiz bir şekilde ayırabiliriz. Bu yöntem sayesinde toplama işlemleri çok daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Şimdi bir örnek yaparak bunu nasıl gerçekleştireceğimiz öğrenelim.

22 + 20 =

(20 + 2) + 20 =

20 + 20 = 40

40 + 2 = 42

Burada öncelikle 22 sayısını onluk ve birliklere ayırdık. Böylece 20 sayısı ile beraber 2 sayısını elde ettik. Ardından elimizde bulunan iki tane 20 sayısının topladık ve 40 rakamını bulduk. Son olarak 2 sayısını da ekleyerek toplam sayı zihnimizden kolayca hesaplamış olduk.

Not: Gördüğümüz gibi zihinden toplama işlemi yaparken 4 farklı yöntem bulunmaktadır. Hangi yöntemi kullanırsak kullanalım bu konuda onluk ve birlik kısımları değerlendiririz. Yani bir sayıyı onluk ve birlikleri ayırarak çok daha kolay bir şekilde toplama işlemi yapabiliriz.

Zihinde toplama işlemi sayesinde kağıda yazmadan da aklımızdan bu işlemleri yapabiliriz. Ancak öncelikle pratik yapmak büyük bir öneme sahiptir. O yüzden farklı rakamları toplarken yukarıdaki yöntemleri sırasıyla kullanıp konuyu daha iyi anlayabiliriz.