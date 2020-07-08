Bir şeyin bir ucundan diğer ucuna kadar olan uzaklığı uzunluk olarak bilinmektedir. Yani bir yerden başlayıp başka bir yere aynı düzlem üzerinde yürüdüğümüz zaman, geride bıraktığımız nokta ile bulunduğumuz nokta arasındaki mesafe uzunluktur. Uzunluk her zaman düz bir çizgi olarak ele alınır.

2. Sınıf Matematik Uzunlukları Ölçmeyle İlgili Problem Çözelim Konu Anlatımı

Öncelikle uzunluk ile ilgili bazı konulara değinelim. Matematik içerisinde uzunluklar düz bir çizgi olarak ele alınır. Örneğin bir cetvelin uzunluğu 30 cm olsun. Burada cetvelin bir ucundan diğer ucuna kadar olan uzunluk 30 cm olarak bilinmektedir. Bu şekilde 4 tane cetveli uçlarından bir araya getirdiğimiz zaman ise kare oluşur. Aynı zamanda farklı uzunluklara sahip bu şekilde çubuklar bir araya geldiği zaman, dikdörtgen oluşmaktadır. Şimdi bunlarla ilgili bazı problemler çözelim.

Soru - 1 ) Kısa kenarı 10 cm olan bir tahtanın uzun kenarı kısa kenarında 10 cm daha uzundur. Peki bu tahtanın uzun kenarı kaç cm'dir?

Cevap: Tahtanın kısa kenarı 10 cm olduğu için, uzun kenar 10 cm daha uzun olduğunda o zaman ekleme yapacağız.

10 + 10 = 20 cm (Tahtanın uzun kenarı)

Soru - 2 ) Boyları 5 cm olan 4 tane silgi uç uca ekleniyor. Bu silgilerin oluşturduğu toplam uzunluk ne kadardır?

Cevap: Elimizde 4 tane silgi var ve her bir silginin uzunluğu 5 cm kadardır. O zaman ne yapacağız? Bütün silgilerin uzunluklarına toplayacağız.

5 + 5 + 5 + 5 = 20 (Silgiler uçucu eklendiği zaman toplam uzunlukları)

Soru - 3 ) Cetvelimin uzunluğunun yarısı 10 cm’dir. Peki benim cetvelim kaç cm’dir?

Cevap: Görmüş olduğunuz gibi benim cetvelinin uzunluğunun yarısı 10 cm’dir. O zaman burada bir yarısı kaç cm oluyor? İki eşit parçaya bölündüğü için diğer yarısı da yine 10 cm olur. O zaman cetvelin uzunluğunu bulmak için ne yapacağız? Cetvelin her iki yarısının uzunluklarını toplayacağız.

10 + 10 = 20 cm (Cetvelimin uzunluğu)

Soru - 4 ) Pazartesi günü 10 cm kadar kar yağmıştır. Salı günü ise 15 cm kadar kar yağdı. Peki 2 günde toplam kaç cm kar yağdı?

Cevap: Görmüş olduğunuz gibi hem Pazartesi hem de salı günleri kar yağmış. O zaman karlar ne olmuş? Pazartesi ve salı günü yağan karlar üst üste birikmiş olur. O yüzden her iki gün yağan kar miktarı bize toplam kaç cm kar yağdığını gösterir.

10 + 15 = 25 cm (Toplam kar yağan kar miktarı)

Soru - 5 ) 1 dakika içinde 20 m koşan Ali, 4 dakika içinde kaç metre koşmuş olur?

Cevap: Ali 1 dakika içerisinde tam 20 m kadar koşmuş. O zaman toplamda 4 dakika içerisinde ne kadar m koşmuş olur? Yani 4 tane daha bir dakika kadar Ali koşmuş. O zaman hepsini toplayacağız.

20 + 20 + 20 + 20 = 80 m (Ali'nin toplam koştuğu uzunluk)

Görmüş olduğunuz gibi uzunluklar birbirleri ile toplanabilir ya da çıkarılabilir. Bu hem geometrik şekiller ile yapılabilir hem de günlük hayatımızdaki başka durumlar ile beraber ele alınabilir. Önemli olan uzunluklar her zaman düz bir çizgi üzerinden ele alınır. Böylece eklemek suretiyle toplam uzunlukları daha kolay şekilde anlama şansını yakalayabiliriz.