2. Sınıf Matematik Toplama Ve Çıkarma İşlemleri Arasındaki İlişki konu anlatımı

Bazen toplama işlemi yaparken bir toplanan bize verilmez. Böyle durumlarda çıkarma işlemi yaparak verilmeyen toplanan bulunabilmektedir. Yani bir toplama işlemi içerisinde çıkarma işlemi yapılır. Böylece toplama ile çıkarma arasındaki ilişki anlaşılır. Şimdi bu konuyu inceleyelim ve anlamaya çalışalım.

Toplama ve Çıkarma İşlemleri Arasındaki İlişki

Toplama işlemi yaparken çıkarma işleminden faydalanabiliriz. Aynı zamanda tersini yapabiliriz ve çıkarma işlemi gerçekleştirirken toplama işlemini değerlendirebiliriz. Bu durum bize toplanan ya da çıkan verilmediği zamanlarda gerçekleşir. Şimdi öncelikle toplama işlemini ele alalım ve çıkarma işlemini kullanarak arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

Örnek: Şimdi bir toplama işlemini ele alalım ve verilmeyen toplananı bulmaya çalışalım.

50

…

76

Gördüğünüz gibi yukarıda bir toplanan ve toplam sayısı verilmiş. Şimdi burada nokta ile yazdığımız verilmeyen toplananı bulacağız.

50 76

… 50

76 26

Öncelikle toplama işlemi içerisinde verilmeyen toplananı noktalı şekilde yazdık. Daha sonra ikinci işlemde 76 sayısından 50 sayısını çıkartarak verilmeyen toplananı bulduk. Böylece toplama işlemi yaparken çıkarma işlemini kullandık ve arasında bir ilişki olduğunu kanıtladık.

Bu defa farklı bir işlem yapalım ve çıkarma işlemi içerisinde toplama kullanalım.

Örnek:

….

25

50

Yukarıdaki işlemde çıkarılan sayı bulunmamaktadır. Şimdi bu sayıyı bulabilmek için toplama işlemi gerçekleştireceğiz.

…. 50

25 25

50 75

Gördüğümüz gibi ilk işlem çıkarma işlemiydi. Ancak burada çıkarılan hangi sayı olduğunu anlayabilmek için, çıkan sayı ile sonucu üzerinden toplama işlemi gerçekleştirdik. Yani 50 ile 25'i toplayarak 75 sayısını bulduk. Bu doğrultuda anlıyoruz ki 75 sayısından 25 sayısı çıkarılmış ve böylece 50 sayısı bulunmuş.

Not: Hem toplama işlemi yaparken hem de çıkarma işlemi gerçekleştirirken, verilmemiş olan sayıyı bu şekilde bulabiliriz. Yani toplama yaparken ve çıkarma yaparken mutlaka toplama ve çıkarma arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki neticesinde toplama ve çıkarma birbirlerine yardım eder. Böylece verilmeyen sayıyı kolay bir şekilde bulabiliriz.

Ayrıca bu işlemleri ikiden fazla sayı kullanarak da gerçekleştirmemiz mümkün. Yani mesela 3 tane toplama işlemini ele alabilir ve bu toplamayı yaparken, verilmeyen toplananı bulmak için bir çıkarma işlemi yapabiliriz. Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve inceleyelim.

Örnek:

15

24

….

71

Yukarıdaki işlemde olduğu gibi 3 tane rakam bulunmaktadır. Bu sayılardan biri, yani verilmeyen toplanan bulunuyor. Şimdi aynı şekilde bir çıkarma işlemi kullanalım ve verilmeyen toplananı bulalım. Ancak öncelikle 15 sayısı ile 24 sayısını toplamamız gerekiyor. Daha sonra bulduğumuz toplam sayıyı 71 sayısından çıkaracağız.

15 15 71

24 24 39

… 39 32

71

Bu şekilde işte kolayca verilmeyen toplanan sayıyı bulabiliriz. Verilen toplanan sayılar kaç tane olursa olsun aynı uygulamayı gerçekleştirerek bulabiliriz. Buradaki tek fark öncelikle iki tane toplanan olduğu için bu sayıların toplamını bulmamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı 15 sayısı ile 24 sayısını önce topladık. Daha sonra bulduğumuz 39 sayısını 71 sayısından çıkardık. Böylece verilmeyen toplanan 32 sayısını bulmuş olduk.

Farklı toplama ve çıkarma işlemleri gerçekleştirerek toplama ile çıkarma arasındaki bu ilişkiyi sizde örnekler ile daha iyi anlayabilirsiniz. Bu konuda hem toplama işlemleri hem de çıkarma işlemleri konusunda karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır. Bu işlemler arasındaki ilişki için yukarıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.