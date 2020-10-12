2. Sınıf Matematik Toplama İşlemiyle Problem Çözelim konu anlatımı

Matematikte bir sayıya başka bir sayı eklendiği zaman toplama işlemi yapmış oluruz. O zaman elimizdeki sayı daha çok artmış olur. Mesela elimizde bir miktar paramız varsa ve ailemiz bize biraz daha para verirse, o zaman paraları ekleriz ve toplama işlemi yaparak daha çok paramız olduğunu anlarız.

Toplama İşlemiyle Problem Çözelim

Toplama işlemi yaparak problem çözmek suretiyle bu işlemlerin yapıldığını anlayabiliriz. Tabii bunun için elimizde 2 tane farklı sayı olmalıdır. Böylece iki sayıyı bir araya getiririz ve ekleyerek toplama işlemi yapmış oluruz. Şimdi bu konuda bazı örnekler çözelim ve nasıl yapıldığını anlamaya çalışalım.

Örnek: Bir sınıfta 30 tane öğrenci vardır. 15 öğrenci daha geldi. O zaman sınıftaki öğrenci sayısı kaç oldu?

Gördüğümüz gibi bir sınıfın içerisinde 30 tane öğrenci vardır. Bunun üzerine 15 tane daha öğrenci gelince birbirlerine ekleyerek toplama işlemi yapabiliriz.

Sınıftaki toplam öğrenci sayısı = 30 + 15 = 45

Yani bu sınıfta toplamda 45 tane öğrenci olduğunu anlarız.

Örnek: Ali pazartesi günü bir kitabın 10 sayfasını okumuştur. Daha sonra salı günü 15 sayfa okumuştur. Ardından çarşamba günü ise kitabın 5 sayfasını okumuştur. Buna göre Ali üç günde kitabın kaç sayfasını okumuştur?

Ali gördüğümüz gibi kitabın 3 gün boyunca farklı sayılarda sayfalarını okumuştur. Biz burada şimdi hepsini bir araya getirerek toplayacağız ve sonucu öğreneceğiz.

Ali'nin okuduğu toplam sayfa sayısı = 10 + 15 + 5 = 30

Ali 3 gün boyunca toplamda bu kitabın 30 sayfasını okumuştur.

Örnek: Bir simitçi sabah 25 tane simit satmıştır. Daha sonra öğlen olduğu zaman 15 simit daha satmıştır. Simitçi geriye elinde 14 tane simit kaldığını görmüştür. Buna göre simitçinin sabah simit satmadan önce elinde kaç tane simit vardır?

Simitçi sabah 25 tane öğleden sonra ise 14 tane simit sattığına göre bu ikisini toplayacağız. Ama en son elinde 14 tane simit kaldığı için toplamaya bunu da ekleyeceğiz.

Simitçinin toplam simitleri = 25 + 15 + 14 =54

Gördüğümüz gibi sabah henüz simitlerini satmadan önce simitçinin elinde 54 tane simit bulunuyordu.

Örnek: Gökçe 12 yaşındadır. Gökçe'nin babası ise Gökçe'den 25 yaş büyüktür. Peki Gökçe ile babasının yaşlarının toplamı kaçtır?

Gökçe ile babasının yaşlarının toplamını bulabilmek için ikisinin yaşının toplamamız gerekiyor. Ancak babasının yaşının ne olduğunu bilmiyoruz. O zaman öncelikle Gökçe'nin babasının yaşına bulacağız. Babası Gökçe'den 25 yaş büyük olduğuna göre, 25 ile 12'yi topladığımız zaman babasının yaşını buluruz.

Gökçe'nin Babasının yaşı = 25 + 12 = 37

Gökçe'nin Babasının yaşı 37’dir.

Gökçe ve babasının toplam yaşı = 12 + 37 = 49

Gördüğümüz gibi Gökçe ile Babasının yaşlarının toplamı 49 olarak çıkıyor.

Not: Bir toplama işlemi soruları içerisinde bir şeyin toplamı sorulduğunda, soru içerisinde bulunan tüm rakamları toplarız. Bazen sorular içerisinde ikiden fazla rakam olabilir. Bunları dikkatli şekilde incelemeli ve sonucu bulmak adına toplama işlemi yapmalıyız.

Örnek: Ayşe bakkaldan 5 TL değerinde bir çikolata aldı. Daha sonra bu çikolatadan 5 TL fazla olan bir bisküvi aldı. Peki, Ayşe markete kaç para ödemiş oldu?

Burada öncelikle Ayşe'nin bisküviye kaç para verdiğini bulmalıyız. Biz burada çikolatanın kaç para olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bisküvinin çikolatadan ne kadar pahalı olduğunu da biliyoruz. O zaman bisküvinin parasını bulabiliriz.

Bisküvinin parası = 5 + = 10 TL

Bisküvinin parasını bulduğumuza göre çikolatanın parasını da ekleyerek toplamda Ayşe'nin kaç para ödediğini öğrenirim.

Ayşe'nin markete ödediği toplam para = 10 + 5 = 15 TL