2. Sınıf Matematik Tartma konu anlatımı

Kömür, şeker, elma, patates gibi ürünleri satın alırken, tartma işlemi yapılıyor. Tartma işleminin standart ölçüsü kilogramdır. Kısaca kilo olarak kullanılıyor. Böylece, müşteri alacağı üründe ihtiyacını tam olarak belirtmiş oluyor.

Tartma Konu Anlatımı

Bir elmanın bir kalemden ağır olduğunu nasıl tespit edebilirsiniz? En basitinden ikisin de tartıya koyup, ağırlıklarını ölçerek, elma kalemden ağırdır diyebilirsiniz.

Bir filin kediden, bir kedinin bir fareden, bir farenin de sinekten ağır olduğunu tartmanıza gerek yoktur. Çünkü fiziki özelliklerinden ağırlıklarını anlayabiliyorsunuz. Fakat birbirine yakın durumda olanları tam olarak ölçmeniz için tartmak zorundasınız.

Katı maddelerin ağırlıklarını tam olarak ölçmek, yani belirlemek için standart ağırlık ölçüsü olan kilogram kullanılıyor. Günlük hayatta kilo olarak kullanılan kilogram kısaca “ kg” olarak gösteriliyor.

Kilogram, standart ağırlık ölçüsü olmasıyla birlikte, farklı tartma araçları kullanılıyor. Bunlar ne kadar farklı gibi görünseler de hepsinde de standart ölçü kilogramdır. Sadece uygulamada farklılıklar gösteriyorlar.

Baskül, terazi ve kantar genel adıyla çeşitli tartı araçları bulunuyor. Yaylı el baskülleri geçmişte en sık kullanılan tartı aracıdır. Terazi ve özellikle elektronik teraziler çıkınca piyasada artık kullanılmıyorlar. Günümüze kadar da bakkallarda çift kefeli teraziler kullanıyorlardı. Kefenin birine ürün konulurken, diğer tarafına da onu dengeleyecek ağırlık konuluyordu. Böylece ürün tartılmış oluyordu.

Bu gibi işlemler çok zaman aldığı ve istenilen hassas ölçümü yapmadığı için, elektronik baskül ve teraziler üretilmeye başlandı. Elektronik programlama sayesinde artık sadece tartım yapılmıyor. Fiyat etiketi de girilerek, sizin yerinize fiyatı hesaplıyor. Tartımı çok hassas şekilde yaptığı için, herhangi bir hak geçmemiş oluyor.

Birçok evin banyosunda çeşitli özelliklerde küçük basküller bulunuyor. Bunlar mekanik veya dijital olabiliyorlar. Mekanik olanın üzerinde rakamlar bulunuyor. Üzerine çıktığınızda sizin kaç kilogram olduğunu mekanik olarak hesaplayıp, ağırlığınızı gösteriyor. Bir de elektronik olan dijital basküller bulunuyor. Çok hassas şekilde gramına kadar kaç kilogram geldiğiniz gösteriyor.

Ağırlık Ölçüsü Birimleri

Bütün ağırlıklar sadece kilogramla ölçülmüyor. Çünkü bütün katı maddelerin ağırlıkları ve ölçüleri aynı veya birbirine yakın olmadığı için farklı birimlerle de ölçülmesi gerekiyor. İnsanların, meyvelerin, sebzelerin, katı gıda maddelerinin ağırlıkları kilogramla ölçülürken, kilogramla ölçülemeyecek maddeler de bulunuyor.

Örneğin, bir yüzüğü, bileziği, bir serçeyi, fareyi veya daha büyük olan canlıları ve maddeleri farklı ölçü birimleriyle ölçmeniz gerekiyor. Kilogramla ölçemeyecek kadar küçük maddeleri gram ile ölçebilirsiniz.

Gram; 1 kilogram 1000 gramdır. Yani, gram kilogramın binde biridir. Kısaca “gr” olarak gösterilir. Birim olarak küçük olduğu için hassas tartım isteyen ölçüdür. Altın, gümüş gibi değerli ve küçük eşyaların tartımında kullanılmasının yanı sıra fiyat olarak çok değerli ürünleri gram olarak almakta da kullanılıyor.

Örneğin, karabiber, çörek otu, kimyon gibi baharatlar gramla alınan ürünlerdir. Bir çerezciye gittiğinizde karışık çerez yemek istediğinizde fıstık, fındık, çekirdek gibi çerezleri gram olarak alabiliyorsunuz.

Ton; Kilogramın 1000 katıdır. Yani bir ton 1000 kilogramdır. Mesela, bir gemiyi, tırı, kamyonu, hatta balinayı kilogramla tartsanız bile çok fazla ağır olduğundan tonla ifade etmeniz gerekebiliyor.

Bir kamyon ortalama 4 ton olsa, 4 ton 4000 kilogram oluyor. Bu nedenle 4000 kilogram yerine 4 ton deniliyor.

İnsanlar kış mevsimi için evlerine kömür veya odun alırken de ton ifadesini kullanıyorlar. “Bu kış, eve 3 ton kömür ve 2 ton odun aldım” cümlesini çok duymuşsunuzdur.