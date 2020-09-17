2. Sınıf Matematik Sıvı Ölçme konu anlatımı

Hem evimizde hem de dışarıda sıvı maddeler kullanılır. Sıvı maddeleri yemek yaparken ya da dışarıda başka ihtiyaçlarımız için de kullanabiliriz. Aynı zamanda bazı sıvı maddeleri içeriz. Mesela bunların başında su gelir. Ayrıca daha birçok değişik içecek bulunmaktadır. Şimdi sıvı maddelere bakalım.

Sıvı Ölçme

Öncelikle sıvı madde nedir bunların öğrenirim.

Sıvı madde: Kolonya, süt, benzin, zeytinyağı, mazot ve meyve suyu gibi maddelere sıvı madde denir.

Bu sıvı maddeleri kullanırken aynı zamanda ölçmek için bazı eşyalar kullanırız. Bu eşyalar sayesinde ne kadar sıvı madde kullanmamız gerektiğini daha iyi bir şekilde anlarız. Mesela annelerimiz kek yaparken süt kullanır. Bu sütün miktarını ölçmek için ise bardak kullanır. Bir bardak süt doldurur ve kek yaparken içerisinde kullanır. Aynı zamanda kekin için de yağ kullanırken de yine bardak kullanır.

Sürahiye su doldururken de bardak kullanırız. Aynı zamanda çaydanlıktan çay alırken küçük bir bardak kullanırız. Mesela annelerimiz yemek için yağ kullanır. Bunu kullanırken ölçü olarak bir yemek kaşığı kullanır. Böylece bir yemek kaşığı kadar yağı yemeğin içine atarak yemeği yapar.

Ayrıca kahve içmek için ise daha küçük bardaklar kullanırız. Bu küçük olan bardaklara fincan deriz. Fincanların içerisine hazırlamış olduğumuz kahveyi koyarız ve içeriz.

Mesela bazı zamanlar çok fazla su biriktirmek isteriz. O zaman ölçü olarak neyi kullanırız? Böyle zamanlarda su tankının kullanırız. Tabii su tankına tam olarak doldurmak için ise birbirinden farklı boyutlardaki kovaları kullanırız. Kovaları ölçü olarak değerlendiririz. Kovaları ağzına kadar su doldurun ve daha sonra bu kovaları depolara boşaltırız. Böylece ihtiyacımız olan yeterli ölçüde suyu elde ederiz.

Tabii sıvı maddeleri ölçerken standart olmayan ölçüler kullanabiliriz. Peki standart olmayan ölçüler ne demek?

Standart olmayan ölçüler: Sıvıları ölçme kadına kullanılan kova, bardak, fincan, sürahi ve kaşık gibi aynı büyüklükte olmayan ölçüleri standart olmayan ölçüler denmektedir. Bizim ihtiyacımız ne ise biz onu kullanırız ve böylece istediğimiz gibi değişik ölçüler üzerinden sıvı maddeleri doldurabiliriz.

Şimdi bunlarla ilgili bazı örnekler yapalım ve konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek: Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelerdir?

- Üzüm

- Yağ

- Bardak

- Havuç

- Elma

Gördüğümüz gibi yukarıdaki şıklar arasında sadece yağ sıvı maddedir. Ancak diğerleri sıvı değildir. Onlar katı maddelerdir.

Örnek: Aşağıdaki maddelerin hangilerini sıvı olarak ölçebiliriz?

- Su

- Portakal suyu

- Cetvel

- Kalem

- Çanta

Yukarıda baktığımız zaman şıklar arasında sıvı olan iki tane şık bulunur. Bunlardan biri su ve diğeri ise portakal suyudur. Bunları rahat bir şekilde sıvı olarak ölçebiliriz ve ne kadar olduklarını anlayabilirsiniz.

Bu şekilde daha birçok değişik sıvı madde bulunmaktadır. Sıvı maddeler akışkandır. Yani farklı şekiller alabilirler. Mesela bir bardak içerisine su koyabiliriz. Aynı zamanda suyu yine sürahinin içine de doldurabiliriz. Gördüğümüz gibi su birçok değişik eşyanın içerisine rahatlıkla konabilmektedir. Hatta suyu küçücük bir fincanın içine bile koyabiliriz.

Bu şekilde siz de etrafınıza gördüğünüz sıvı maddeleri defterlerinize yazabilirsiniz. Bu sayede sıvı maddelerin ne olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz ve bir daha unutmazsınız. Sıvı özellikle günlük hayatımıza çok sık kullandığımız maddeler içerisinde yer almaktadır.