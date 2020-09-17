2. Sınıf Matematik Şekillerin Kenar Ve Köşe Sayıları konu anlatımı

Matematik dersine çalışırken birçok şekil ile tanışırız. Bu şekillerin bazılarının kenar ve köşeleri bulunur. Ancak bu kenar ve köşeler değişik sayılarda olur. Ayrıca bazı şekillerin kenar ve köşeleri bulunmaz. Şimdi bu şekillerin isimlerini öğreneceğiz ve nasıl özellikleri olduğunu anlamaya çalışacağız.

Şekillerin Kenar ve Köşe Sayıları

Şekillerin kenar ve köşe sayıları değişir. Bazılarının daha çok kenar ve köşe sayıları varken bazılarının ise daha az vardır. Şimdi sırasıyla hangi nesne ve varlıkların kenar ve köşe sayıları olduğunu ya da olmadığını öğrenelim.

Kare: Kare şeklinin 4 tane köşesi ve 4 tane kenarı bulunmaktadır. Ayrıca bu şeklin dört kenarı da birbirine eşittir. Yani dört kenarı da aynı uzunluğa sahiptir. Bu kenarların birleştiği kısım ise köşe bölümleri olur.

Dikdörtgen: Aynı biçimde dikdörtgen şeklinde 4 tane köşe ve 4 tane kenarı bulunmaktadır. Fakat dikdörtgen şeklinin kare şekline göre bir farkı bulunur. Çünkü dikdörtgen şekli iki tane uzun kenarı ve iki tane kısa kenarı vardır. O kenarlar karşılıklı olarak birbirine eşit uzunluktadır. Yani iki uzun kenar karşılıklı birbirine eşittir. Aynı zamanda iki kısa kenar da karşılıklı olarak birbirine eşittir.

Üçgen: Üçgenin 3 tane köşesi ve 3 tane kenarı vardır. Ancak üçgende kenarlarının uzunlukları değişebilir. Mesela bazen üç kenarı aynı uzunluğa sahip olabilir. O zaman bu tür üçgenlere eşkenar üçgen denmektedir. Bazen ise iki kenarı eşit uzunluğa sahip olabilir. Böyle üçgenleri ise ikizkenar üçgen denir. Bazı zamanlar ise üçgenlerin her üç kenarı da farklı uzunluklara sahip olabilir.

Yamuk: Yamuk şeklinin de 4 tane kenarı vardır ve 4 tane köşesi bulunur. Ancak yamuk şeklinin diğerlerinden farkı olarak, bir kenarı diğer kenarlara göre yamuk şekilde çizilir. Yani tam olarak yatay ve dikey şekilde düz değildir. O yüzden bu şekilde yamuk denir. Yamuk şeklinin alt ve üst kenarları farklı uzunluklara sahiptir. Aynı zamanda yamuk o kısmı da yine değişik uzunluğa sahiptir. Bazı kenarları ise aynı uzunluğa sahip olabilir.

Çember: Çember diğer şekillerden çok farklıdır. Çünkü çemberin köşesi yoktur. Aynı zamanda çemberin kenarı da yoktur. Yuvarlak şekilde tam bir daire çizer. Yani çember yuvarlaktır. Mesela elimize bir pergel aldığımız zaman pergelle bir şekil çizersek çember oluştururuz. Defterimize çizdiğimiz çembere baktığımız zaman herhangi bir köşesinin olmadığını anlarız.

Gördüğümüz gibi bazı şekillerin köşe ve kenarları bulunur. Bazı şekillerin köşe ve kenarları olmaz. Aynı zamanda bu nesne ve varlıkların kenarlarından bazıları aynı uzunluğa sahiptir. Bazıları ise farklı uzunluklara sahip olabilir.

Not: Hangi nesne ve varlıkların köşesi ve kenarları olduğunu iyi bilmeliyiz. Aynı zamanda hangi şekillerin kenar ve köşesi olmadığını da aklımızda iyi tutmalıyız. Bunların isimlerini öğrenebilmek ve ezberleyebilmek için ise, defterimize yazarak çalışma yapmamız gerekmektedir.

Okulumuzda ya da evimizde gördüğümüz birçok nesnenin şekilleri vardır. O şekillere bakarak bunların isimlerini öğrenebilir ve defterimize çizebiliriz. Daha sonra bu nesne ve varlıkların kaç tane kenar ve köşeleri olduğunu sayabiliriz. Böylece hiç karıştırmadan doğru şekilde şekillerin isimlerini öğrenmiş oluruz. Bilmediğimiz şekilleri aile büyüklerimize ve öğretmenimize sorabiliriz.