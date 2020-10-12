2. Sınıf Matematik Sayıların Toplamını Tahmin Etme konu anlatımı

Bazı toplama işlemleri içerisinde en yakın tahmini rakamı buluruz. Bu rakamı bulurken yapmamız gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Ama sadece tahmini bulmakla kalmayız. Aynı zamanda gerçek topla sayıyı da bulunuz. Daha sonra tahmini rakam ile gerçek rakam arasındaki farkı buluruz.

Sayıların Toplamını Tahmin Etme

Sayıların toplamını tahmin etme konusunda ondalık rakamlardan faydalanırız. Yani toplama işleminde Toplama tahmin ederken toplanan sayıları en yakın ondalığa yuvarlarız. Böylece ondalık sayı elde ederek toplam tahmini rakamı buluruz. Şimdi bunun nasıl yapıldığını farkı soruları çözerek anlamaya çalışalım.

Örnek: Bir otobüste 27 yolcu bulunmaktadır. Daha sonra bu otobüse 17 yolcu daha binmiştir. Peki toplamda otobüste kaç yolcu olmuştur?

Öncelikle sayıların toplamını tahmin edebilmek için bu iki sayıyı toplayarak ondalık üzerinden yuvarlarız.

Otobüsteki tahmini yolcu sayısı = 27 (30) + 17 (20) = 50

Yukarıda öncelikle 27 sayısını 30 ondalığa yuvarladık. Daha sonra 17 sayısında 20 ondalığa yuvarladık. Ardından iki sayıyı toplayarak tahmini toplam yolcu sayısını bulduk. Şimdi de gerçek yolcu sayısını bulalım.

Otobüsteki gerçek yolcu sayısı = 27 + 17 = 44

Gördüğümüz gibi otobüste toplamda 44 tane yolcu bulunmaktadır. Tahmini yolcu sayısı ile gerçek yolcu sayısı arasındaki farkı bulmak için bulduğunuz rakamları birbirinden çıkartırız.

50 - 44 = 6

Örnek: Bir sınıfta 26 öğrenci bulunmaktadır. Bu sınıfa 12 öğrenci daha gelirse o zaman sınıfta kaç tane öğrenci olur?

Yine ilk olarak verilen rakamları toplamak suretiyle tahmini öğrenci sayısını bulalım.

Tahmini toplam öğrenci sayısı = 30 + 10 = 40

Bu defa 26 sayısını 30 rakamına yuvarladık. Aynı şekilde 12 sayısını ise 10’a yuvarlamış olduk. Şimdi de gerçek öğrenci sayısını bulalım

Sınıftaki gerçek öğrenci sayısı = 26 + 12 = 38

Gördüğümüz gibi sınıfta toplamda 38 tane öğrenci olduğunu anlıyoruz. Şimdi de tahmini öğrenci sayısı ile gerçek öğrenci sayısı arasındaki farkı bulalım.

40 - 38 = 2

Not: Bir toplama işleminde tahmini rakamı bularak yaklaşık sayıyı bulmuş oluruz. Böylece işlem yaparken bize tahmini rakamlar yardımcı olur. Bunu gerçekleştirirken elimizdeki rakamı en yakın ondalık sayıya çeviririz. Mesela elimizde 27 sayısı varsa, bunu en yakın ondalık sayı olarak 30’a çeviririz.

Şimdi bu konuda arka arkaya farklı toplama işlemleri yapalım ve tahmini toplam ile gerçek toplam sayılarını bulmaya çalışalım. Daha sonra tahmini toplam ile gerçek toplam arasındaki farkı öğrenelim.

58 + 41 = 99

60 + 40 = 100

100 - 99 = 1

Bu defa 58 sayısını 60 rakamını yuvarladık. Ayrıca 41 sayısını ise en yakın olan 40 ondalık sayısına yuvarladık.

34 + 29 = 63

30 + 30 = 60

63 - 60 = 3

Bu defa gördüğümüz gibi hem 34 hem de 29'u yuvarladığımız zaman 30 ondalık sayıya yuvarlanmış oldu. Çünkü her iki rakam da 30 sayısına daha yakındı. İşlem yaparken buna çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Bize verilen rakam hangi ondalık sayıya daha yakınsa ona çevirmemiz gerekir. Yukarıdaki işlem gibi her ikisi de aynı ondalık sayıya yakın ise yine bu şekilde çevirebiliriz.

Not: Siz de bu şekilde farklı rakamları bulabilir ve onları ondalık sayıya çevirerek toplayabilirsiniz. Daha sonra gerçek rakamları da toplayabilirsiniz. Ardından tahmini rakam ile gerçek rakam arasındaki farkı bulmak için birbirinden çıkarabilirsiniz.