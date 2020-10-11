2. Sınıf Matematik Sayıları Onluk Ve Birlik Gruplara Ayırma konu anlatımı

10 rakamından başlamak üzere 99 rakamına kadar çift basamaklı sayılar vardır. Bu iki basamaklı sayılar onluk ve birliklerden oluşurlar. Aynı zamanda bunları ayırmak istediğimiz vakit onluk ve birlik olarak ayırabiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza dair beraber örnekler ele alalım.

Sayıları Onluk ve Birlik Gruplara Ayırma

Sayıları onluk ve birlik gruplara ayırmak için öncelikle elimizdeki rakamın kaç olduğunu bilmeliyiz. Bu konuda elimizde birçok farklı nesne veya eşya olabilir. Bu eşyaların sayısını bilerek böylece onluk ve birlik şeklinde ayırmamız mümkün. Ama öncelikle onluk ile beraber birlik ne demek bunu öğrenelim.

Onluk: 10 tane birliğin bir araya geldiği sayıları onluk denmektedir. Bu rakamlar sırası ile sayılır ve 10 tane olduklarında bir 10'luk haline gelirler. Biz de onlara onluk deriz.

Birlik: Tek sayıları ayrı ayrı yazılmasına birlik denmektedir. Mesela 1, 2, 3 ya da 4 gibi rakamlar birlik sayılardır.

Not: İki basamaklı sayılarda sağ tarafa yazılan rakam birliktir. Aynı zamanda sol tarafa yazılan rakam ise onluk olarak bilinmektedir.

Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve onluk ile birlik nasıl ayrılıyor beraber inceleyelim.

Örnek: Bir parkın içerisinde 17 tane ağaç bulunmaktadır. Şimdi bu ağaçları ele alalım ve onluk ile birlik olarak ayıralım.

10 tane birlik bir araya geldiği zaman onluk oluşturduğunu biliyoruz. Yukarıdaki rakama baktığımız zaman içinde bir tane onluk olduğunu görüyoruz.

10 sayısı

Geriye ise 7 tane rakam kalıyor. Yani diğer bir ifade ile 7 tane birlik kalmaktadır. O zaman yukarıdaki 17 tane ağacı onluk ve birlik olarak ayırdığımız zaman şu şekilde yazabiliriz;

17 tane ağaç = 10 + 7

(Onluk) (Birlik)

Gördüğümüz gibi 17 tane ağacı 1 tane onluk ve 7 tane birlik şeklinde ayırdık. Bu şekilde siz de farklı örnekler ele alabilir ve defterinize onluk ile birlik olarak yazabilirsiniz.

Örnek: Bir masanın üzerinde 25 tane kalem bulunmaktadır. Peki biz bu kalemleri onluk ve birlik olarak nasıl ayırabiliriz?

Yukarıdaki örnekte yaptığımız gibi yine rakamları onluk ve birlik olarak ayıracağız. 25 sayısında ise 2 tane onluk olduğunu görüyoruz. Yani iki tane 10 rakamı geldiği zaman 20 eder.

20 = 2 onluk

5 = 5 birlik

Gördüğümüz gibi 20 sayısının içerisinde iki tane onluk bulunuyor. Aynı zamanda 5 sayısının içerisinde de 5 tane birlik olduğunu görüyoruz. Şimdi masanın üzerindeki 25 tane kalemi alalım ve bunları onluk ve birlik olarak ayırmaya çalışalım.

25 tane kalem = 20 + 5

(2 onluk) (5 birlik)

Şimdi yukarıdaki örnekler gibi başka örnekler de ele alalım ve bu sefer incelemeleri siz yapın.

Örnekler:

33 = 30 + 3

47 = 40 + 7

23 = 20 + 3

56 = 50 + 6

85 = 80 + 5

91 = 90 + 1

Bu şekilde 10 rakamından başlamak suretiyle 99 rakamına kadar birçok farklı çift basamaklı sayı yazabiliriz. Daha sonra bu sayıları onluk ve birlik olarak ayırabiliriz. Gördüğümüz gibi sayıların onluk ve birlik şeklinde ayrılması bu şekilde yapılmaktadır.

Şimdi yukarıdaki örnekleri dikkatli bir şekilde inceleyin ve hangilerinin onluk hangilerinin birlik olduğunu anlamaya çalışın. Daha sonra defterinize başka örnekler yapmaya çalışın.