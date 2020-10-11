2. Sınıf Matematik Sayıları Karşılaştırma Ve Sıralama konu anlatımı

Bir basamaklı doğal sayılar 1 ile 9 arasındaki rakamlardır. Bir basamaklı en küçük tam sayı -9 iken, bir basamaklı en büyük tam sayı 9'dur. Matematikte negatif sayılar tam sayı olsa da eksi (-) değere sahip olduğu için doğal sayılar arasında yer almaz. Bu nedenle bir basamaklı en küçük doğal sayı -9 değil 0'dır.

Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama

1- Bir Basamaklı Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama

Örnekler:

1.A. -5, 3, 0, 6 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

6 > 3 > 0 > -5

Not: 0 sayısı, tüm negatif sayılardan büyüktür.

1.B. -2, -7, 9, 1, 4 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

-7 < -2 < 1 < 4 < 9

Not: Sayı doğrusunda sayılar sağa doğru gidildikçe büyür, sola gidildikçe küçülür. Negatif sayılarda büyüklük - küçüklük sıralaması sayı doğrusuna göre yapılmalıdır.

Örneğin:

-2 rakamı daha büyük bir değere sahip olduğu için -9'dan daha büyüktür. Aynı zamanda sayı doğrusunda -2 sayısı, -9'a göre daha sağda yer alır.

1.C. Bir basamaklı en küçük doğal sayı ile en büyük doğal sayının toplamı kaçtır?

Açıklamalı Çözüm: Bir basamaklı en küçük doğal sayı olan 0 ile en büyük sayı 9 toplanır.

İşlem: 9 + 0 = 9

1.D.- Bir basamaklı en büyük doğal sayı ile bir basamaklı en küçük tam sayının toplamı kaçtır.

Açıklamalı Çözüm: -9 ile 9 toplanarak sonuca ulaşılır. Matematikte eksi (-) ile artı toplandığında sonuç pozitif de negatif de çıkabilir. Sonucun artı mı eksi mi çıkacağı sayıların büyüklüğüne bağlıdır. Örneğin negatif sayının değeri pozitif sayıdan büyükse sonuç eksi olur. Pozitif sayının değeri negatife göre büyükse sonuç her zaman artı değerde olur.

İşlem: (-9) + 9 = 0

Not: Eksi ile artı değerde iki sayı toplanırken eksi değerdeki sayı parantez içine alınmalıdır.

2- İki Basamaklı Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama

Ondan (10) başlayıp doksan dokuza kadar (99) giden sayılardır. İki basamaklı en küçük çift sayı 10 iken, en küçük tek sayı ise 11'dir. İki basamaklı en büyük doğal ve tam sayı ise 99'dur 98 ise iki basamaklı en büyük çift sayıdır.

Sıralama Örnekleri:

1.A. 83, -71, 3, 19, -65 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

83 > 19 > 3 > - 65 > -71

1.B. 17, -99, -13, 4, -23 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

-99 < -23 < -13 < 4 < 17

Not: -23 daha, -99'dan daha büyük bir değere sahiptir ve sayı doğrusunun daha sağında yer alır. Bu nedenle küçükten büyüğe doğru sıralamada -23, -99'dan sonra gelir.

1.C. İki basamaklı en küçük tam sayıdan iki basamaklı en küçük doğal sayı çıkarsa sonuç ne olur?

Açıklamalı Çözüm: İki basamaklı en küçük tam sayı -99'dur. Sonuca ulaşmak için -99'dan 10 çıkarılmalıdır.

İşlem: (-99) - 10 = (-109)

3- Üç Basamaklı Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama:

Üç basamaklı en küçük tam sayı -999'dur 100 ise en küçük doğal sayıdır.

1.A. 103, -234, 421, 777, -111, -541 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

777 > 421 > 103 > -111 > -234 > -541