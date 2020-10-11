2. Sınıf Matematik Sayı Örüntüleri konu anlatımı

Sayı örüntüleri, belirli bir kurala göre sarıların sıralamasının yapıldığı örüntülerdir.

Sayı Örüntüleri Konu Anlatımı

Sayı örüntüleri, sayıların belirli bir kurala göre dizilmesi sonucu oluşan örüntülerdir. Sayı örüntüleri kuralı bulunduğu zaman örüntüyü devam ettirmek mümkün olmaktadır. Örüntüde bulunan her bir sayı örüntü terimi olarak nitelendirilir.

Örnek: 5, 8, 11,14,17

İlk terimi: 5

Kural : 3 er 3 er artan

Terim sayısı: 5

Sayı örüntüleri sonlu olabileceği gibi sonsuz sayı örüntüleri de olabilir. Sonlu örüntüde son rakam bellidir. Son rakam yazılır ve örüntü biter. Bu sayı örüntüsünde terim sayısı bellidir.

Sonsuz sayı örüntüsünde son sayı belli değildir. Nokta nokta olarak devam ettirilir. Terim sayısı sonsuzdur.

Örnek: 3,7,11,15,19 sonlu örüntü

Kural: 4 er 4 er atar

İlk Terim:3

Terim Sayısı: 5

Örnek: 5,10,15,.... sonsuz örüntü

Kural: 5 er 5 er artan

İlk Terim: 5

Artan ve azalan sayı örüntüleri vardır.

Artan sayı örüntüsünde, bir terime kurala göre ekleme yapılarak sonraki terim bulunur.

Örnek: 2,4,6,8,10,12,...

2 şer 2 şer artan sayı örüntüsü

Azalan sayı örüntüleri, bir sayıdan başlar ve kurala göre eksilerek devam eder.

Örnek: 120, 110, 100, 90,..

Bu örnekte örüntü 120 den 10 ar 10 ar azalan sayı örüntüsüdür.

Sayı Örüntüleri Örnekleri

Örnek1: 3,6,9,12,15,18

İlk terim: 3

Kural: 3er 3er artan örüntü

Son terim (Sonlu): 18

Terim sayısı:5

Örnek2: 5,7,9,11,13,15,...

İlk terim: 5

Kural: 2şer 2şer artan

Sonsuz örüntü

Örnek3: 150,145,140,135,130,.. 100

İlk terim: 150

Kural: 5er 5er azalan

Son terim( sonlu):100

Terim sayısı: 14

Sayı Örüntüleri Soru ve Çözümleri

Soru 1: 5 ten başlayarak 3er ve 5er artan iki farklı sayı örüntü oluşturunuz.

Çözüm

1.örüntü: 5,8,11,14,17, ..

İlk terim 5

İkinci terim 5+3=8 her terim bir önceki terime 3 eklenerek oluşturulur.

2.örüntü: 5,10,15,20,25, ..

İlk terim 5

İkinci terim 5+5=10'dur.

* Soruda son terim ya da terim sayısı verilmediği için örüntülerin sonsuz olduğu anlaşılır.

Soru 2: İlk terimi 4 olan 2şer 2şer artan 5 terimli sayı örüntüsü oluşturunuz.

Çözüm

Terim: 4 Terim : 6(4+2) Terim: 8(6+2) Terim: 10(8+2)

5.Terim: 12(10+2) son terim

Örüntü: 4,6,8,10,12

* Soruda terim sayısı verildiği için sonlu örüntü.

*Artarak ilerley

Soru 3 : 2,6,10,14,16,18,22,26 bu sayı örüntüsü içerisinde örüntüyü bozan rakamı bulunuz.

Çözüm

İlk Terim: 2

İkinci Terim: 6

Artış sayısı= İkinci terim-ilk terim (6-2=4)

14+4=18

14 ile 18 arasında yer alan 16 sayısı örüntü kuralına aykırıdır. Bu sorunun cevabı da 16'dır.

Diğer tüm sayılar önceki terimin 4 fazlası olarak devam etmektedir.

* Soruda yer alan örüntüde hatalı sayı çıkarıldığında 7 terim vardır. Son terim bilindiği için bu örüntü sonlu örüntüdür.

Soru 4: 50 den 10 ar 10 ar azalan 4 terimli bir örüntü oluşturunuz. Son terimi belirtiniz.

Çözüm

Soruda azalan örüntü isteniyor. Eksilme kuralı ile 10 sayı çıkarılarak örüntü oluşturulur.

İlk terim:50

İkinci terim:(50-10) 40

Üçüncü terim: (40-10) 30

Dördüncü terim: (30-10) 20 = son terim