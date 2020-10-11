2. Sınıf Matematik Sayı Örüntüleri konu anlatımı
Matematik dersi konuları arasında sayı örüntüleri önemli bir yere sahiptir. Sayı örüntüleri 2. Sınıf matematik dersi konuları arasında yer almaktadır. Örüntü sayı ya da simgelerin belirli bir kurala göre sıralanmasına verilen isimdir. "Sayı örüntüleri konu anlatımı, sayı örüntüleri örnekleri, sayı örüntüleri soruları ve çözümleri." Bu başlıklar altında 2.sınıf sayı örüntüleri konusunu sizin için ele aldık.
Sayı örüntüleri, belirli bir kurala göre sarıların sıralamasının yapıldığı örüntülerdir.
Sayı Örüntüleri Konu Anlatımı
Sayı örüntüleri, sayıların belirli bir kurala göre dizilmesi sonucu oluşan örüntülerdir. Sayı örüntüleri kuralı bulunduğu zaman örüntüyü devam ettirmek mümkün olmaktadır. Örüntüde bulunan her bir sayı örüntü terimi olarak nitelendirilir.
Örnek: 5, 8, 11,14,17
İlk terimi: 5
Kural : 3 er 3 er artan
Terim sayısı: 5
Sayı örüntüleri sonlu olabileceği gibi sonsuz sayı örüntüleri de olabilir. Sonlu örüntüde son rakam bellidir. Son rakam yazılır ve örüntü biter. Bu sayı örüntüsünde terim sayısı bellidir.
Sonsuz sayı örüntüsünde son sayı belli değildir. Nokta nokta olarak devam ettirilir. Terim sayısı sonsuzdur.
Örnek: 3,7,11,15,19 sonlu örüntü
Kural: 4 er 4 er atar
İlk Terim:3
Terim Sayısı: 5
Örnek: 5,10,15,.... sonsuz örüntü
Kural: 5 er 5 er artan
İlk Terim: 5
Artan ve azalan sayı örüntüleri vardır.
Artan sayı örüntüsünde, bir terime kurala göre ekleme yapılarak sonraki terim bulunur.
Örnek: 2,4,6,8,10,12,...
2 şer 2 şer artan sayı örüntüsü
Azalan sayı örüntüleri, bir sayıdan başlar ve kurala göre eksilerek devam eder.
Örnek: 120, 110, 100, 90,..
Bu örnekte örüntü 120 den 10 ar 10 ar azalan sayı örüntüsüdür.
Sayı Örüntüleri Örnekleri
Örnek1: 3,6,9,12,15,18
İlk terim: 3
Kural: 3er 3er artan örüntü
Son terim (Sonlu): 18
Terim sayısı:5
Örnek2: 5,7,9,11,13,15,...
İlk terim: 5
Kural: 2şer 2şer artan
Sonsuz örüntü
Örnek3: 150,145,140,135,130,.. 100
İlk terim: 150
Kural: 5er 5er azalan
Son terim( sonlu):100
Terim sayısı: 14
Sayı Örüntüleri Soru ve Çözümleri
Soru 1: 5 ten başlayarak 3er ve 5er artan iki farklı sayı örüntü oluşturunuz.
Çözüm
1.örüntü: 5,8,11,14,17, ..
İlk terim 5
İkinci terim 5+3=8 her terim bir önceki terime 3 eklenerek oluşturulur.
2.örüntü: 5,10,15,20,25, ..
İlk terim 5
İkinci terim 5+5=10'dur.
* Soruda son terim ya da terim sayısı verilmediği için örüntülerin sonsuz olduğu anlaşılır.
Soru 2: İlk terimi 4 olan 2şer 2şer artan 5 terimli sayı örüntüsü oluşturunuz.
Çözüm
- Terim: 4
- Terim : 6(4+2)
- Terim: 8(6+2)
- Terim: 10(8+2)
5.Terim: 12(10+2) son terim
Örüntü: 4,6,8,10,12
* Soruda terim sayısı verildiği için sonlu örüntü.
*Artarak ilerley
Soru 3 : 2,6,10,14,16,18,22,26 bu sayı örüntüsü içerisinde örüntüyü bozan rakamı bulunuz.
Çözüm
İlk Terim: 2
İkinci Terim: 6
Artış sayısı= İkinci terim-ilk terim (6-2=4)
14+4=18
14 ile 18 arasında yer alan 16 sayısı örüntü kuralına aykırıdır. Bu sorunun cevabı da 16'dır.
Diğer tüm sayılar önceki terimin 4 fazlası olarak devam etmektedir.
* Soruda yer alan örüntüde hatalı sayı çıkarıldığında 7 terim vardır. Son terim bilindiği için bu örüntü sonlu örüntüdür.
Soru 4: 50 den 10 ar 10 ar azalan 4 terimli bir örüntü oluşturunuz. Son terimi belirtiniz.
Çözüm
Soruda azalan örüntü isteniyor. Eksilme kuralı ile 10 sayı çıkarılarak örüntü oluşturulur.
İlk terim:50
İkinci terim:(50-10) 40
Üçüncü terim: (40-10) 30
Dördüncü terim: (30-10) 20 = son terim
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle